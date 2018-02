Métros, trams, trains, avions... On fait le point sur la situation des transports en Ile-de-France

Après la neige, le verglas est attendu en région parisienne. Les prévisions ne sont pas optimistes pour la circulation jeudi.

Pas de bonnes nouvelles sur le front de la météo en Ile-de-France. Si la neige a cessé de tomber, mercredi 7 février, le verglas est annoncé pour la soirée et la nuit. De quoi rendre difficile la circulation en région parisienne. Franceinfo fait le point sur la situation mercredi en fin de journée et sur les prévisions pour jeudi matin, quand elles existent.

A la RATP

Du côté de la RATP, le métro circule de "manière fluide" en cette fin de journée mercredi, selon le site Transilien.com. Mais quelques perturbations sont relevées par l'application CityMapper sur les lignes 2, 4, 5, 6, 8, 12.

Le trafic est perturbé sur le RER A avec 4 trains sur 5 et sur le RER B avec 3 trains sur 4. Le trafic des bus est quasi nul, voire totalement arrêté dans le département de la Seine-Saint-Denis, sur décision préfectorale. Sur le tramway, le trafic est normal sur les lignes T2, T3a et T3b, T7, T8, ainsi que sur la ligne T1 – mais il est interrompu entre les Courtilles et la gare de Gennevilliers en raison d'une avarie – et totalement interrompu sur deux lignes (T5 et T6).

Pour jeudi, la RATP maintient son "plan neige" mais les conditions de circulation devraient s'améliorer, notamment sur les bus, avec un trafic "à peu près convenable" a indiqué son directeur général adjoint Philippe Martin, sur BFMTV.

A la SNCF

La SNCF a évoqué un trafic "très fortement perturbé" mercredi, avec moins d'un train sur deux en moyenne sur les lignes Transilien et des vitesses réduites sur les grandes lignes. En fin de journée, le trafic est d'environ deux trains sur trois mais reste problématique sur les lignes L, U et P, à cause de branches tombées sur les caténaires et les voies. La compagnie conseille toujours à ses clients de "reporter leurs déplacements".

Pour jeudi, la SNCF prévoit un trafic "quasi normal" sur les TGV, avec des ralentissements sur les grandes lignes vers l'Atlantique (Bretagne, Pays-de-Loire et Aquitaine). En Ile-de-France, la SNCF table sur une moyenne 2 trains sur 3 sur le réseau Transilien. Voici ce que prévoit la compagnie :

- un train sur deux sur le RER C et les lignes J, L, et P.

- deux trains sur trois sur le RER D et la ligne R.

- trois trains sur quatre sur les lignes H, K, N.

- quatre trains sur cinq sur la ligne U.

Dans les aéroports

Des retards et quelques annulations ont été enregistrés mercredi sur les vols moyen-courriers à cause des opérations de dégivrage et de déneigement des plateformes aéroportuaires et surtout du manque de personnel qui n'a pas réussi à se rendre sur la plateforme. Mercredi soir, Air France prévoit d'assurer 90% de ses vols long-courriers, deux tiers des moyen-courriers au départ de l'aéroport de Roissy et 50% des court-courriers au départ d'Orly. Des retards sont à prévoir dans les deux aéroports, notamment en raison des difficultés pour le personnel d'y accéder.

Et jeudi ? Contactée par franceinfo, la Direction générale de l'aviation civile indique que "pour l’instant, aucune annulation de vol n'est prévue". Mais, prévient-on, "tout dépendra de la capacité du personnel à accéder à l’aéroport, ce qui a été le principal souci aujourd’hui."

Sur les routes

"Notre consigne aux automobilistes est de ne pas prendre leur voiture", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, évoquant une "situation exceptionnelle". Un appel à la prudence également relayé par la préfecture d'Ile-de-France. Mardi soir, près de 2 000 personnes ont été bloquées sur la RN118 aux alentours de Vélizy (Yvelines) et si la situation s'est débloquée dans la journée de mercredi, les conditions de circulation sur la route restent difficiles. Après 17 heures, la circulation des poids lourds est totalement interdite en Ile-de-France. Les chauffeurs sont appelés à s'arrêter sur les aires de repos en amont.

Dans les transports scolaires

Les transports scolaires ont été suspendus dans plusieurs départements ce mercredi et le resteront jeudi. C'est notamment le cas en Essonne, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne et dans le Val-d'Oise.

