DIRECT. La circulation reprend progressivement gare Saint-Lazare après une panne électrique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: Le trafic des trains a repris "depuis 12h15" à la gare Saint-Lazare à Paris, selon la SNCF. Mais cette reprise s'opère au compte-gouttes, constate la journaliste de France Bleu Paris présente sur place. La situation est compliquée car les passagers ne sont pas filtrés en fonction de leurs horaires de départ initialement prévus et aucun train supplémentaire n'a été ajouté.



: Voici quelques précisions communiquées à l'instant par la SNCF. La panne a été réparée à 11h49 et la circulation des trains a repris depuis 12h15. "La situation en gare de Paris Saint-Lazare est calme", ajoute la compagnie. Le nombre de voyageurs longue distance concernés est d'environ 2500 personnes avec des retards s'échelonnant entre 30 mn et 2h30.



: La situation est toujours perturbée à la gare parisienne Saint-Lazare, après une panne de signalisation ce matin. "Nos équipes techniques sont mobilisées pour un retour à la normale le plus rapide possible", écrit la compagnie. La panne est désormais réparée, précise France Bleu, mais la circulation reste interrompue pour le moment.



: Il est midi à la pendule. Avant de passer à table, voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité.





Le trafic des trains au départ et en provenance de la gare de Paris Saint-Lazare est fortement perturbé depuis 9 heures ce matin. C'est la conséquence d'une panne d'alimentation électrique.





Le procureur de Marseille indique qu'il n'y a pas "à ce stade de l'enquête, de lien de causalité entre les médicaments pris par la conductrice du car pour dormir" et la collision de son véhicule avec un TER à Millas (Pyrénées-Orientales). Ce week-end, l'avocate de plusieurs familles de victimes avait évoqué le fait que la conductrice ait pu être "sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques". Plus d'informations à lire ici.



L'Association française des malades de la thyroïde demande la déclaration d'un "scandale sanitaire". La justice doit se prononcer aujourd'hui sur une action intentée par des patients. Ces derniers réclament au laboratoire Merck de leur fournir en urgence l'ancienne formule du médicament. Notre article est à lire ici.

: Vous êtes nombreux à continuer de nous faire remonter des problèmes à la gare Saint-Lazare à Paris. En effet, le trafic reste toujours perturbé en cette fin de matinée, selon nos informations.

: C'est quoi cette précision? C'est une blague? Et donc parce que c'est une des journées les moins fréquentées ce n'est pas grave. Et on se fout de ceux qui sont pénalisés? Je suis arrivée au boulot avec 45minutes de retard et je suis de permanence. Je l'explique comment?

: Et non ... Pas de train avant 15h de la banlieue ouest nous dit on !

: Faux .... Pas de train , détour par Ermont .bloquée à Argenteuil

: Je viens de joindre le service communication de la SNCF à propos de la pagaille en cours à la gare Saint-Lazare à Paris. "Tout est reparti, le service reprend normalement, il va y avoir des retards résiduels, m'a-t-on expliqué. La gare a été bloquée pendant 45 minutes en raison d'un défaut d’alimentation sur un circuit moyenne tension à quelques kilomètres de Saint-Lazare”. La SNCF précise que ce 26 décembre est l'une des journées les moins fréquentées de l'année pour cette gare.

: Depuis 9h40? depuis 9h15 vous voulez dire! Je suis restée plus de 45 minutes dans votre train qui était stationné à une dizaine de mètres du quai. Une véritable honte!

: Vous êtes nombreux dans les commentaires et sur Twitter à signaler ce dysfonctionnement.



: Selon France Bleu, les trains entre la Normandie et Paris sont perturbés. Tout comme les lignes du Transilien vers la banlieue ouest parisienne.



: Vous avez raison @Danielfi. Sur son compte Twitter, la SNCF indique que "la circulation est totalement interrompue depuis 9h40".



: Panne de signalisation en gare de St Lazare. Plus aucune circulation de trains !

: Une panne d’alimentation électrique perturbe en ce moment le trafic des trains au départ et en provenance de la gare de Paris Saint-Lazare.