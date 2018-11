Taxe sur les carburants : "À Matignon, ils nous ont dit" que la hausse était destinée à compenser la taxe d'habitation

L'association de défense des consommateurs révèle ce que Matignon lui a dit lors d'une réunion, en septembre.

"Ils veulent essayer de détourner l'attention", a assuré jeudi 8 novembre sur franceinfo François Carlier, le délégué général de l’association de défense des consommateurs (CLCV), après que le gouvernement ait demandé aux distributeurs de carburant de répercuter au jour le jour la baisse des cours du brut sur les prix à la pompe.

"Il est prévu une augmentation des taxes au 1e janvier 2019 de trois centimes pour l'essence et de six centimes pour le diesel", assure François Carlier. Selon lui, les distributeurs "peuvent gratter deux centimes au litre", mais "cela reste secondaire, il y a deux centimes qui peuvent être grattés parce qu'il y peut-être un peu trop de marge, mais le prix du baril de pétrole ne va pas baisser".

Au mois de septembre, la CLCV était reçu à Matignon. L'association avait demandé au gouvernement de faire "un geste pour le pouvoir d'achat" en augmentant les taxes d'un centime par litre pour l'essence et de trois pour le diesel. Mais "ils n'en veulent pas", dit la CLCV.

Augmenter le prix à la pompe pour mieux supprimer la taxe d'habitation ?

François Carlier affirme que Matignon a dit à la CLCV : "Pour supprimer la taxe d'habitation pour 80 % des Français, on a besoin d'augmenter de beaucoup les taxes sur les carburants. On a besoin de le faire, sinon on ne peut pas faire les autres réformes fiscales".

Le président de la CLCV critique également le fait que le gouvernement demande aux collectivités ou aux entreprises de mettre la main à la poche pour financer la transition énergétique. "Aller chercher à d'autres portes, c'est de l'impolitesse, de mon point de vue", affirme François Carlier. "Les recettes fiscales sur le carburant et le fuel, c'est l'État qui les encaissent c'est plus de 30 milliards d'euros. Cela va dans les caisses de l'État. Ces recettes sont en forte hausse. S'il y a un acteur qui doit financer la transition énergétique, c'est l'État, car c'est celui qui encaisse les taxes".