Grève à TotalEnergies : le PDG Patrick Pouyanné justifie la hausse de son salaire de 52%

"Fatigué" de s'entendre dire que son salaire a été augmenté de 52% l'an passé, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a pris mardi 18 octobre les réseaux sociaux à témoin pour expliquer que sa rémunération était "constante depuis 2017" et "moins élevée" que celle des "autres majors" européennes et américaines.

Je suis fatigué de cette accusation de “m’être augmenté de 52%” - voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017 - elle est constante sauf 2020 car j’ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de #totalenergies l https://t.co/QdqtVuwuew pic.twitter.com/BYIgxaX4VD — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) October 18, 2022

"Je suis fatigué de cette accusation de 'm'être augmenté de 52%' – voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017" a écrit mardi sur Twitter Patrick Pouyanné en publiant un tableau montrant l'évolution de sa rémunération depuis 2017, alors que son groupe se trouve en plein conflit salarial avec plus de 20 jours de grève de la CGT dans certaines raffineries du groupe.

Une baisse de salaire en 2020

Selon ce document, tiré des chiffres publiés chaque année dans le rapport annuel du groupe, le dirigeant a bien été augmenté de 51,7% en 2021, à 5 944 129 euros. Mais cette hausse fait suite à une baisse de 36,4% de sa rémunération en 2020, reflétant une amputation salariale qu'il s'est "volontairement" appliquée pendant la crise sanitaire et au recul de la part variable de son salaire cette année-là lié aux résultats du groupe. En 2020, sa rémunération avait diminué à 3,91 millions d'euros.

En 2019, l'année d'avant pandémie, elle s'élevait à 6,15 millions d'euros, soit plus que celle de 2021. En 2018, à 5,8 millions d'euros, et en 2017, à 6 millions d'euros. "Ce n'est pas moi qui fixe ma rémunération, mais le conseil d'administration de TotalEnergies qui le fixe et les actionnaires qui l'approuvent - il est certes élevé, mais comparable à mes pairs du CAC40 et bien moins élevé que celui des autres majors européen[ne]s et américain[e]s", explique également le patron de Total dans un second tweet.

Alors que les négociations entre la CGT et la direction ont échoué, la semaine dernière, sur le montant de la hausse salariale à verser aux salariés, la polémique a enflé sur la rémunération du PDG de Total, et l'augmentation qui lui a été accordée pour l'année 2021. "Peut-être que si le PDG de Total n'avait pas augmenté son salaire de 52% en 2021, nous ne serions pas dans cette situation de blocage", regrettait sur Public Sénat le 11 octobre Gérard Leseul, député socialiste de la 5e circonscription de la Seine-Maritime.