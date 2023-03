Carburants : "Petit à petit, on arrive à réapprovisionner les stations-service", assure le syndicat Mobilians

La situation reste problématique en région parisienne, en PACA et dans les Pays de la Loire. Le blocage de certains dépôts et raffineries oblige les livreurs à allonger leur trajet pour approvisionner les stations.

Alors que 11% des stations-service étaient en rupture d'au moins un carburant mercredi 29 mars, le président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilians, Francis Pousse, affirme que " petit à petit on arrive à réapprovisionner les stations-service". Si les chiffres tendent à s'améliorer "à coup de 1 ou 2%", la situation reste "très compliquée dans trois régions" : l'Île-de-France, PACA et les Pays de la Loire. Certains dépôts et raffineries sont occupés par des salariés opposés à la réforme des retraites.

Un tiers des stations-service franciliennes sont en rupture d'au moins un carburant. Selon Mobilians, 20% des stations des régions PACA et Pays de la Loire sont en rupture d'au moins un carburant. "D'ici le début de semaine prochaine, ça va encore être très compliqué en particulier dans les régions déjà impactées", prévoit Francis Pousse.

"Un problème logistique"

Le président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilians reconnaît que subsiste "un problème logistique plutôt qu'un problème de disponibilité de produits". Le président de la branche stations-service et énergies nouvelles de Mobilians assure qu'il "n'y a pas de problème de stocks de carburants". Il explique qu'outre "les stocks commerciaux, l'État dispose de trois mois de stocks stratégiques qui sont en partie utilisés".

Les difficultés demeurent car le réapprovisionnement des stations doit se faire selon les raffineries et dépôts bloqués par des grévistes en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Pour les stations franciliennes, "il faut envoyer des camions chercher du carburant hors région" Île-de-France, indique Francis Pousse. Si en situation normale, un camion peut aller réapprovisionner "en une journée deux à trois stations proches de son dépôt habituel", actuellement il doit aller chercher son carburant plus loin "donc il ne fait parfois plus qu'une seule station".