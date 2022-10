La RATP met en place une prime "de présence", jusqu'à 450 euros, pour lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus

La RATP va mettre en place une prime mensuelle "de présence" pour lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus, a appris mardi 25 octobre franceinfo auprès du groupe, confirmant une information du Parisien Aujourd'hui en France [article payant].

>> Ouverture à la concurrence, pénurie de chauffeurs, conflits sociaux... Ce qui attend Jean Castex à la RATP

La prime sera attribuée de façon progressive chaque mois, à partir de la fin du mois d'octobre, à raison de 100 euros le premier mois de présence continue, 150 euros le deuxième mois et 200 euros le troisième mois. Les conducteurs pourront donc recevoir jusqu'à 450 euros après trois mois consécutifs sans absence, hors congés réguliers. Le compteur mensuel sera remis à zéro dès le premier jour d'absence au travail, dans le but "d'inciter" les conducteurs de bus. Le dispositif est en place "jusqu'à la fin de l'année".

Cette prime exceptionnelle vise à "améliorer l'offre de service", indique la RATP, qui assure vouloir "saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs de bus présents à leur service". La régie de transport d'Île-de-France fait face à une "période d'exploitation difficile", qui se traduit notamment par un manque de chauffeurs de bus.

L'ouverture à la concurrence des bus provoque en effet la crispation et l'inquiétude chez les chauffeurs, et explique en partie la crise du recrutement. Quelques 4 000 postes sont vacants à ce jour à la RATP, dont 800 chauffeurs de bus.

Pour pallier le problème, la RATP a également mis en place pour la première fois de son histoire, le recrutement par cooptation. Si l’un de ses salariés propose à la direction un bon CV, et que cette personne est embauchée, alors le coopteur touchera 150 euros. Et si le nouveau conducteur de bus est toujours là un an plus tard, alors le "pistonneur" recevra de nouveau 150 euros. Donc 300 euros pour un recrutement réussi.