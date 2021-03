Vanik Berbérian, ancien président de l'Association des maires ruraux de France, est mort

Il aura défendu pendant près de trente ans la ruralité. Vanik Berbérian, ancien président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), est mort d'un cancer à l'âge de 65 ans, lundi 8 mars. Celui qui était maire de la localité de Gargilesse-Dampierre (Indre) depuis 1989 aura aussi été "inspirateur" de l'agenda rural et du grand débat pour sortir de la crise des "gilets jaunes".

Vanik est parti

Nous apprenons avec une infinie tristesse la disparition de Vanik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre, vice-président de l'AMRF de France et président des maires ruraux de l’Indre. Nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances. pic.twitter.com/yaer2WjXlj — AMRF (@Maires_Ruraux) March 9, 2021

"Les maires perdent un ami et une personnalité nationale et attachante. Ils se sentent ce soir orphelins, a affirmé Michel Fournier, qui lui a succédé l'an dernier à la tête de l'Association des maires ruraux. Amoureux de nos campagnes qu'il a sillonnées avec un regard bienveillant et complice, il laisse une empreinte sur l'évolution positive de la ruralité grâce à sa force de conviction et le rôle déterminant qu'il a eu dans l'émergence d'un Agenda rural".

Hommage de Jean Castex

Jean Castex, a loué un homme politique qui "aimait passionnément la France et ses territoires". "Son combat pour la ruralité et pour ses habitants restera un exemple et un modèle d'engagement", a ajouté Le chef du gouvernement. Le président Emmanuel Macron, qui avait rencontré Vanik Berbérian à de nombreuses reprises, lui avait remis en novembre 2019 les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.

Le maire a joué un rôle prépondérant dans la création de l'"agenda rural" présenté par l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, en septembre 2019, comprenant 173 mesures visant à "redonner des choix, de la liberté, des services aux habitants".

François Baroin, le président (LR) de l'Association des maires de France (AMF), a également salué la mémoire d'un "acteur engagé et passionné au service des communes rurales". Pour le secrétaire d'Etat à la Ruralité, Joël Giraud, "la République perd un maire d'exception. Notre meilleur hommage sera de donner vie et corps à son message pour les territoires ruraux".

"Yanik Berbérian, président enthousiaste des maires ruraux, s'en est allé après un long combat, a réagi le leader centriste François Bayrou sur Twitter. Je pense à lui, si engagé, si fidèle et malicieux, je pense aux siens, à ses compagnons. Avec gratitude."

Vanick Berbérian, président enthousiaste des maires ruraux, s’en est allé après un long combat. Je pense à lui, si engagé, si fidèle et malicieux, je pense aux siens, à ses compagnons. Avec gratitude. — François Bayrou (@bayrou) March 9, 2021

Pour sa part, le ministre des Relations avec le parlement, Marc Fesneau, a salué "ses combats déterminés pour une ruralité fière d'elle même ou pour son deuxième pays, l'Arménie", également sur Twitter. A l'Assemblée nationale, la députée Elodie Jacquier Laforge a salué à la tribune "l'inspirateur du Grand débat national et de l'agenda rural", "un passionné, un défenseur d'une ruralité positive".