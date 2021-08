Tourisme : Marcel le Canard, un bus amphibie inédit à Paris

C'est l'une des attractions touristiques de l'été à Paris. Un bus amphibien circule à la fois dans les rues de la capitale et navigue aussi sur la Seine. Un engin inédit en France.

Le départ a lieu au pied de la tour Eiffel. Embarquement dans un autobus pas comme les autres. Celui-ci possède une hélice et ses formes originales attirent les curieux. Intitulé Marcel le Canard, le véhicule sillonne les rues de la capitale, avec au programme, de la musique et des quizz.

Un véhicule unique en France

Mais une fois à bord, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Lorsque l'hélice s'actionne, le bus devient un bateau. Marcel, étanche grâce à sa coque en aluminium, est tout aussi à l'aise sur la route que sur l'eau. Pour le piloter, six permis et certifications sont nécessaires. "On est tranquille, pas de circulation, pas de vélo ni de scooters qui doublent dans tous les sens", raconte Jérôme Gouet, le capitaine.

Après vingt minutes sur la Seine, le bus revient sur terre pour la fin de la visite. Une trentaine de particuliers ont financé ce projet qui a nécessité sept ans de construction. Une première en France. "Il existe des véhicules amphibies mais pas de ce gabarit-là", se félicite Paul Michel, cofondateur des Canards de Paris. Un deuxième bus pourrait d'ailleurs voir le jour dans les prochains mois.