Biarritz : comment 18 personnes ont-elles été secourues des baïnes ?

Sur des images amateur, on peut voir la scène de la délicate opération de sauvetage, samedi 20 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Un plongeur saute depuis l'hélicoptère de la gendarmerie et parvient à sortir l'un des baigneurs de l'océan déchaîné. Avec lui, un jet-ski s'affaire à rapatrier le plus de personnes possible. "Je me suis tourné vers la plage, j'ai vu que j'étais très loin et que je ne pourrais probablement pas revenir à cause des courants. J'ai eu très peur", confie Paul Prétéché, rescapé de la noyade.

Cinq personnes mortes sur le littoral aquitain cet été

"C'était extrêmement stressant. Tout de suite, on s'imagine le pire", témoigne la mère de Paul Prétéché, présente sur la plage. Au total, 18 personnes ont été sauvées de la noyade dans une zone pourtant surveillée. Toutes s'en sortent indemnes, mais beaucoup sont choquées. La situation aurait pu déboucher sur un drame, sans l'intervention rapide des sauveteurs. Une opération rarissime, certains d'eux n'avaient même jamais vu cela. Sur le littoral aquitain, cinq personnes sont mortes emportées par des courants de baïnes depuis le début de l'été.