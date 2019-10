Tendances : des ateliers de relaxation pour les enfants

Les enfants participent à une activité pas comme les autres. La plus jeune a 5 ans, le plus âgé a 10 ans, et tous viennent pour méditer. Une fois par mois an depuis quatre ans, un sophrologue propose des cours collectifs aux enfants. Pour 10 € les 45 minutes, à l'aide de plusieurs exercices, ils apprennent à se détendre et à contrôler leur respiration.

"Je trouvais que c'était bien qu'elle apprenne à respirer"

Par exemple, le sophrologue leur demande de se remémorer un endroit qu'ils apprécient particulièrement. Ces beaux souvenirs sont la clé de la relaxation. Faire méditer les enfants est une démarche initiée par les parents. "Je trouvais que c'était bien qu'elle apprenne à respirer, à se poser", explique une mère de famille. Aujourd'hui, la méditation pour enfants est devenue tendance. La littérature sur le sujet a explosé.

Le JT

Les autres sujets du JT