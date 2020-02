VIDEO. Réforme des retraites : "On n'a pas tellement vu le caractère constructif", de la CGT estime Jean-Michel Blanquer

"On n'a pas tellement vu le caractère constructif", de la CGT "dès le début", a souligné Jean-Michel Blanquer mercredi 19 février sur franceinfo. Dans la matinée, la numéro 2 du syndicat, Catherine Perret, avait affirmé que la CGT allait claquer la porte de la conférence de financement pour la réforme des retraites. Ce possible départ sera étudié "la semaine prochaine", corrige le syndicat dans un communiqué.

"La CGT, dès le début, par la voix de Philippe Martinez, a été très radicale, d'une manière d'ailleurs qui n'a pas une grande cohérence ni intellectuelle et historique, a affirmé Jean-Michel Blanquer, puisqu'en réalité la réforme des retraites qui est proposée aujourd'hui est une réforme extrêmement redistributive, qui va encore plus loin que l'esprit de l'après-guerre. Et elle va permettre de donner de meilleures retraites à des catégories de populations les plus défavorisées", a estimé le ministre de l'Education nationale. "La CGT est un peu à contre-emploi", a-t-il conclu.