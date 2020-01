Grève contre la réforme des retraites : les transports en commun à nouveau perturbés vendredi en Ile-de-France

La SNCF annonce de son côté une moyenne de trois trains sur cinq sur son réseau francilien, mais préconise tout de même à ses clients de reporter "dans la mesure du possible" leurs déplacements.

La grève des transports reprend en Ile-de-France. Le trafic des transports en commun franciliens sera à nouveau "perturbé sur l'ensemble du réseau", vendredi 24 janvier, à l'occasion de la septième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, annonce la RATP.

Le trafic sera variable selon les lignes et les horaires. Le trafic sera normal sur les lignes 1, 14 et 7 bis. Les autres lignes seront plus perturbées : certaines fonctionneront partiellement mais aux horaires normaux (2, 4, 7, 8, 9, 10, 11), et d'autres partiellement et uniquement à des heures de pointe variables (3, 3bis, 5, 6, 12, 13).

Trois bus sur quatre

Le trafic sera "légèrement perturbé" sur le RER A, avec quatre trains sur cinq en heures de pointe et trois trains sur cinq en heures creuses. Le trafic sera "perturbé" sur le RER B avec en moyenne deux trains sur trois ou un train sur deux, selon les portions de la ligne. A noter que les interconnexions seront assurées.

Les lignes de tramway fonctionneront quasiment normalement, sauf la T3b, qui sera "très perturbée". Le réseau de bus sera "légèrement perturbé" avec trois bus sur quatre en moyenne.

La SNCF annonce de son côté une moyenne de trois trains sur cinq sur son réseau francilien, mais préconise tout de même à ses clients de reporter "dans la mesure du possible" leurs déplacements.