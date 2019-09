DIRECT. Retraites : les avocats en grève contre le système universel avant une manifestation des professions libérales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Bonjour . Au contraire, la caisse autonome de retraites des avocats est largement bénéficiaire, avec environ 2 milliards d'euros de réserves financières. C'est une autre raison de la colère de la profession. Christiane Féral-Schuhl, la présidente du Conseil national des barreaux, qualifie de "spoliation" la possibilité que ces réserves soient versées au pot commun d'un futur régime universel.

: La caisse de retraite des avocats est-elle équilibrée ? Sinon qui finance le déficit ?

: "Les avocats, comme d'autres professions libérales, n'ont ni les garanties du salarié ni les garanties du fonctionnaire. (...) L'employeur privé comme l'employeur public finance 60% de la cotisation retraite du salarié ou du fonctionnaire, ce n'est pas le cas de l'indépendant libéral qui, lui, finance 100%."



Ce matin sur franceinfo, la présidente du Conseil national des barreaux expliquait un des sujets d'inquiétude des avocats : la hausse de leurs cotisations qu'impliquerait la réforme. Pour ceux dont les revenus annuels sont inférieurs à 40 000 euros, elles devraient doubler, passant de 14 à 28%.

: Concrètement, les avocats ont décidé de ne plaider aucune affaire aujourd'hui et de demander le renvoi des procès. Il n'y aura pas non plus de commis d'office, de consultations gratuites ni de permanences pénales. Seule exception, le contentieux de la liberté (garde à vue, détention provisoire...) restera assuré.

: Cette journée de mobilisation se fait à l'appel du collectif SOS Retraites, qui réunit notamment des pilotes de ligne et personnels navigants, des médecins libéraux, des infirmiers et des kinésithérapeutes. Mais ce sont les avocats qui sont au premier rang de ce mouvement. Selon la Conférence des bâtonniers, la quasi totalité des barreaux de France sera mobilisée.

: C'est la deuxième mobilisation massive contre le projet de réforme des retraites, trois jours après celle de la RATP : un collectif de professions libérales manifeste aujourd'hui contre la disparition annoncée de leurs régimes autonomes, programmée par le gouvernement. Nous vous expliquons dans cet article les raisons de leur mécontentement et les conséquences attendues de cette grève.

