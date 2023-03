DIRECT. Réforme des retraites : la DGAC demande d'annuler lundi 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Afin de permettre le déroulement des épreuves de spécialité du baccalauréat dans les meilleures conditions possibles, un dispositif spécifique sera mis en place à partir de lundi. Merci à l’ensemble des services académiques mobilisés. https://t.co/d6OsrSpVpm

: Le ministre de l'Education Pap Ndiaye annonce qu'un "dispositif spécifique" va être mis en place lundi pour que les épreuves de spécialité du baccalauréat puissent avoir lieu "dans les meilleures conditions possibles". Il précise notamment que des surveillants supplémentaires vont être mobilisés et que des aménagements de temps seront prévus pour les candidats retardataires, à cause des grèves de transport.

: La place de la Concorde a tout juste été évacuée mais "des affrontements particulièrement tendus" avaient lieu il y a encore quelques minutes entre manifestants et forces de l'ordre, souligne l'envoyé spécial de France Télévisions, Josselin Debraux. "La situation est toujours tendue mais elle n'a rien à voir avec les débordements d'hier soir", a-t-il précisé. Ce soir, ont été comptabilisés 4 000 manifestants au plus fort de la mobilisation. Onze personnes ont également été interpellées, selon la police.

: La presse étrangère pointe également le risque d'un embrasement. En Italie, La Repubblica publie en une la photo de manifestants réunis hier soir place de la Concorde à Paris avec fumigènes et ambiance crépusculaire. Le quotidien allemand Die Zeit s'inquiète, quant à lui, d'une protestation qui menace de se radicaliser, notant que dans certaines municipalités les employés des centrales électriques ont coupé l'alimentation.

: Une "réforme imposée à coups de massue", assène pour sa part le Tageszeitung. Le journal allemand s'étonne qu'en France, "un mot de l'exécutif plutôt qu'un vote en bonne et due forme au Parlement suffise à faire passer, en toute légalité, un projet de loi que la population rejette clairement".

: Le choix de faire passer la réforme des retraites sans vote sur le texte est à la une de grands quotidiens britanniques, espagnols, allemands, belges, italiens ou encore américains, dont le New York Times. Le quotidien belge Le Soir titre ainsi sur le "coup de force" de l'exécutif. Outre-Manche, le Guardian évoque un "passage en force" tandis que Le Temps de Genève parle, lui, carrément de "bouton nucléaire du 49.3".







: Une rangée de poubelles érigées en barricades bloquait ce matin l'entrée principale du lycée parisien Henri-IV, l'un des établissements publics les plus prestigieux de France. Perchés dessus, les élèves dansent, chantent des slogans révolutionnaires. C'est la première fois qu'ils se mobilisent. "Nous, on est très déterminés à faire entendre notre voix et à faire entendre la voix de toute la jeunesse. Parce que nous serons concernés plus tard", lance Tara, lycéenne. Reportage.



: Des salariés d'Amazon à Boves, près d'Amiens (Somme), bloquent l'entrepôt. Ce mouvement fait suite à l'appel à la grève national lancé par l'intersyndicale CGT-CFDT d'Amazon pour dénoncer la réforme des retraites mais aussi pour réclamer une hausse des salaires, explique France 3 Hauts-de-France.

: Réforme des retraites et recours au 49.3 : la gare de Bordeaux envahie par des manifestants https://t.co/I6DFcHOsGW https://t.co/jHp1mSV4dT

: Une foule de manifestants vient d'arriver à la gare Saint-Jean, à Bordeaux. "Bloquez le pays, bloquez le pays !", scande la foule, opposée à la réforme des retraites.

: Les députés vont recommencer à faire les comptes. Le groupe indépendant Liot a annoncé le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion "transpartisane" de censure du gouvernement, cosignée avec des élus de la Nupes, en riposte au déclenchement du 49.3. Mais cette motion a-t-elle vraiment des chances d'aboutir ? Selon le dernier comptage de franceinfo, il manquerait entre 20 et 30 voix pour atteindre la majorité des 287 voix (sur 573 députés puisqu'il y a actuellement quatre sièges vacants) nécessaires pour renverser le gouvernement. On vous en dit plus ici.



: Bonsoir @Info, si, bien sûr, j'allais en parler ! Au lendemain de l'annonce de l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, et après un premier rassemblement hier, plusieurs centaines de personnes se regroupent à nouveau ce soir, dans une manifestation non déclarée, place de la Concorde, à Paris.



: Rien sur le rassemblement à la Concorde ?

: La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler lundi 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence, en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites.

: En région parisienne, le trafic restera le plus dégradé sur les lignes C, D, P et R avec 1 train sur 2. Les deux tiers des trains doivent circuler sur la ligne H et les trois quarts sur les parties exploitées par la SNCF des lignes A et B du RER. Le service sera "normal à quasi normal" sur les lignes J, K, L, N, U, T4, T11 et T13.

: La SNCF prévoit une amélioration de la circulation des trains ce week-end, alors que la grève contre la réforme des retraites a été reconduite, avec notamment 4 TGV maintenus sur 5. SNCF Voyageurs compte sur 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 3 Intercités sur 5, quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne nationale, selon les prévisions de la direction.

: "La nomination d'Elisabeth Borne est un échec total."



Rachida Dati, présidente du Conseil national des Républicains, dit souhaiter un "accord de gouvernement" avec Emmanuel Macron, après l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution sur la réforme des retraites. "En responsabilité, il faut se mettre autour de la table pour trouver un accord de gouvernement pour pouvoir redresser notre pays", déclare la maire du 7e arrondissement de Paris.



: Le 49-3 est-il la "goutte d'eau" qui fera déborder la colère sociale ? C'est l'interrogation posée par Manon Mella à Régis Nicolas, porte-parole du collectif "Nos Retraites" et Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, dans "Le Talk". L'émission est diffusée, comme tous les soirs de la semaine, sur notre chaîne Twitch, dès maintenant.

: La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale se réunira lundi à 15h30 pour fixer l'ordre du jour des deux motions de censure déposées contre le gouvernement. C'est donc là que seront fixées la date et l'heure des votes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils auront lieu immédiatement dans la foulée.

: "On a besoin d'un retour aux urnes, parce que nous sommes dans une crise politique", estime le député LFI Louis Boyard sur BFMTV.

: De son côté, FO-RATP, premier syndicat des conducteurs dans les transports d'Ile-de-France, menace d'une "journée noire" jeudi 23 mars.





: La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots invitent les salariés du rail à "agir massivement" jeudi, prochaine journée de mobilisation nationale, et à "multiplier les actions et initiatives unitaires dès ce week-end dans tous les territoires".

: L'intersyndicale de la SNCF appelle à continuer la grève.

: Selon le syndicat étudiant L'Alternative, une quinzaine de sites universitaires étaient bloqués cet après-midi en France (Nanterre, centre Cassin de Paris 1 ou Mulhouse) et une vingtaine d'autres occupés (Bordeaux Montaigne, Lyon 2...). Quelques lycées ont également été bloqués, comme les lycées Turgot et Henri-IV à Paris.

: Selon la mairie de Paris, la quantité de déchets non ramassés dans les rues de Paris a continué d'augmenter aujourd'hui, pour atteindre 10 000 tonnes. Ce matin, Gérald Darmanin affirmait que la réquisition des éboueurs grévistes était effective. Mais des maires d'arrondissement interrogés par l'AFP décrivent une situation plus contrastée : des "réquisitions de garages [de camions-poubelles] pour prestataires privés" ont eu lieu, mais "les régies [publiques] ne sont pas encore concernées", assure la maire du 9e, Delphine Bürkli (Horizons).

: Bonjour @Eul. Si on se fie au nombre de signatures, on est en effet loin de la majorité nécessaire à une adoption. Mais le nombre de signatures a peu d'importance à partir du moment où il dépasse le seuil minimum d'un dixième des membres de l'Assemblée. Il fait peu de doute que l'intégralité des groupes de la Nupes voteront la motion déposée par Liot. Le RN affirme aussi qu'il y apportera ses voix. Tout dépendra donc du vote des députés LR.

: On est donc à 150 signatures pour les deux motions, il faudra en chercher 130 autres pour les voter.

: Ce matin, un responsable de la CGT annonçait l'arrêt de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) "ce week-end ou lundi au plus tard". Les deux raffineries de La Mède et Fos-sur-Mer, près de Marseille, sont toujours en grève. "Allez faire le plein d'essence. Parce que dans peu de temps, il n'y en aura plus pour tout le monde" assurait ce matin Olivier Mateu, responsable CGT des Bouches-du-Rhône, sur BFMTV.

: Les salariés de la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique) ont voté la poursuite jusqu'à vendredi prochain de leur grève contre la réforme des retraites, entamée le 7 mars. L'installation est cependant en maintenance. "Plus aucune goutte de carburant ne sort" depuis, assure Fabien Privé Saint-Lanne, délégué syndical CGT. Un dépôt de carburant adjacent a également commencé une grève reconductible hier.

: La motion de censure du RN sera défendue par Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire, et a été signée par l'intégralité de ses 88 membres, mais aucun autre député. Elle compte trois signatures de moins que la motion de Liot, paraphée par 91 élus : 16 issus de Liot, 20 communistes, 20 écologistes, 23 socialistes et 13 insoumis.

: "Alors que les Français manifestent massivement leur opposition à cette réforme, la représentation nationale n'a, à aucun moment, pu voter sur ce texte ce qui est, malgré la légalité du processus, une atteinte grave aux principes démocratiques."



Plus court que celui déposé par Liot, le texte de la motion de censure du RN critique avant tout le recours au 49.3.

: Le Rassemblement national dépose à son tour une motion de censure contre le gouvernement.

: "Comment vouloir passer en force sur une réforme récoltant une opposition massive de la population ? Ce projet de réforme des retraites n'a ni légitimité sociale, ni légitimité populaire, ni légitimité démocratique."



Le texte de la motion de censure, que nous avons pu consulter, qualifie notamment le recours au 49.3 d'"apogée d’un déni de démocratie inacceptable". Il reproche aussi au gouvernement le recours à un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour faire passer cette réforme, dispositif qui a limité le temps de débat parlementaire.

: "Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter", a déclaré le président du groupe Liot, Bertrand Pancher, devant la presse avant de déposer la motion de censure transpartisane.

: Le feuilleton des retraites vous a peut-être appris l'existence du groupe Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), coalition de 20 députés centristes, régionalistes et ultramarins. Leurs positions politiques sont parfois divergentes (d'ailleurs, quatre n'ont pas signé la motion de censure du groupe) mais leur statut de groupe le plus centriste de l'opposition leur donne un rôle stratégique. On vous présente leurs membres les plus notables.







(Ludovic MARIN / AFP)

: Selon les informations de France Télévisions, la motion déposée par Liot a été signée par 91 députés, dont 16 de ce groupe centriste, et des membres des quatre groupes de la Nupes (PS, LFI, communistes et écologistes). Mais pas par les députés LR opposés à la réforme : hier, certains avaient exprimé leurs réticences à cosigner un texte paraphé par des Insoumis.

: Le groupe Liot a déposé sa motion de censure "transpartisane", cosignée par des députés de la Nupes mais sans aucune signature de députés LR.

: A Bordeaux, des manifestants ont pénétré sur les rails de la gare Saint-Jean. L'action est terminée et le trafic va reprendre, annonce un compte de la SNCF. Les trains au départ et à l'arrivée accusent des retards.







(MEHDI FEDOUACH / AFP)



: A Rennes, la préfecture compte 2 600 manifestants ce midi, tandis que les syndicats, à l'origine du rassemblement, en revendiquent 5 000.

: "Nous vivons plus vieux et en meilleure santé, il nous faut accepter de travailler un peu plus longtemps. (...) Après tout le chemin parcouru, je suis certain que le gouvernement français va et doit rester sur sa ligne et aller jusqu'au bout."



L'OCDE soutient par ailleurs la France dans sa réforme des retraites, partageant une partie de l'argumentaire du gouvernement. "L'âge effectif de départ à la retraite en France est bas" comparé à d'autres pays, a ajouté pour sa part Alvaro Pereira, chef économiste par intérim de l'organisation.

: La mobilisation se transforme en cortège, direction la préfecture https://t.co/0meY5Sqw9F



: Nouvelle mobilisation ce midi devant l’hôtel de ville de Rouen. Plus de 200 personnes environ sont réunies, au lendemain de l’utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l’Assemblee. https://t.co/iZzsGGjg4I



: À Évreux, une centaine de personnes rassemblées pour dire non à la #ReformeDesRetraites avant une nouvelle action demain à 14h00 place Armand Mandle. https://t.co/DPeNSqMlSW



: #ReformedesRetraite #MotionDeCensureTransPartisane #Laval #Mayenne Rassemblement intersyndical ce midi devant la préfecture. Pour Sébastien Lardeux le responsable de FO 53 "la nouvelle Préfète ne nous a toujours pas rencontré, on attend son invitation..." @F3PaysdelaLoire https://t.co/0kvyIpKpNE



: D'autres rassemblements à l'appel des syndicats ont lieu en ce moment à Laval (Mayenne), Evreux (Eure) ou encore Rouen (Seine-Maritime), où un cortège se dirige vers la préfecture.

: Un nouveau cortège de manifestants contre la réforme des retraites défile ce matin à Rennes, dans le calme. L'affluence a surpris les syndicats, rapporte France Bleu sur place. Au lendemain de heurts dans la capitale régionale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin qu'il y envoyait une compagnie de CRS spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, la CR8.

: Ce matin, les membres de la majorité ont avancé des hypothèses pour expliquer l'opposition à cette réforme et leur incapacité à garantir une majorité susceptible de la voter à l'Assemblée. "La seule chose qui a imprimé dans l'opinion publique, c'était la mesure d'âge", constate sur LCP le député Renaissance Sylvain Maillard. "Tout le reste, ce sont des améliorations, mais nous n’avons pas réussi à le faire entendre", estime le président du groupe de travail sur le texte à l'Assemblée.

: En engageant sa responsabilité par le 49.3, le gouvernement se donne un maximum de chances de faire adopter sa réforme des retraites. Mais la partie n'est pas finie pour autant, entre les motions de censure, les recours devant le Conseil constitutionnel, le référendum d'initiative partagée et le mouvement social qui se poursuit. Margaux Duguet et Clément Parrot résument ce parcours d'obstacles.

: Le Rassemblement national déposera bien sa propre motion de censure contre le gouvernement, et votera aussi les motions des autres groupes, confirme la députée RN Laure Lavalette à LCP. "Manifester et faire du bruit, c'est bien. Mais voter et faire tomber ce gouvernement, c'est mieux", estime-t-elle.

: Matignon confirme à France Télévisions avoir passé "une consigne ponctuelle aux cabinets [des ministres] de ne pas maintenir leurs déplacements aujourd'hui (...) au vu des rassemblements de la fin de journée d'hier". Les services de la Première ministre expliquent ne pas vouloir ajouter du travail aux préfets et aux forces de l'ordre.