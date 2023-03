Motion de censure contre la réforme des retraites : LFI est "prête à soutenir celle de Liot", souligne Manon Aubry

L'eurodéputée LFI estime que "c'est au nom de ce combat pour la démocratie" que la "motion de censure de Liot", doit être soutenue.

"On a toujours dit qu'on était prêts à soutenir" la motion de censure de Liot, "qui a la capacité de réunir très largement", a réagi vendredi 17 mars sur franceinfo Manon Aubry, députée européenne La France insoumise, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, alors que la réforme des retraites n'a pas été soumise au vote des députés ce jeudi. Le gouvernement a préféré recourir au 49.3.

Pour les motions de censure, "chaque député a la responsabilité de se poser la question en âme et conscience s'ils soutiennent ou non le gouvernement dans sa réforme des retraites et dans le passage en force", a expliqué Manon Aubry. "C'est au nom de ce combat pour la démocratie que nous devons et que nous pouvons nous réunir derrière la motion de censure de Liot."

"C'est une nouvelle séquence qui s'ouvre", affirme l'eurodéputée. Le choix du 49.3 est un signe de "fébrilité" d'Emmanuel Macron et "une défaite." Cela montre que "la mobilisation sociale a marqué des points. C'est un passage en force inouïe." Manon Aubry a "presque l'impression que c'est un bras d'honneur à la démocratie, vu les bras d'honneur successifs qu'a fait ce gouvernement ces derniers jours. Cette réforme n'a ni légitimité populaire, mais n'aura aucune légitimité parlementaire." Les députés ont jusqu'à 15 h 30 pour déposer une motion de censure.