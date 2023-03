DIRECT. Réforme des retraites : Sophie Binet, la nouvelle dirigeante de la CGT, confirme sa présence à Matignon "pour exiger le retrait"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: "Je suis à l'écoute et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation", répond Elisabeth Borne, en déplacement à La Machine (Nièvre). Elle "déplore" en revanche "le refus du dialogue" de La France insoumise et du Parti communiste, qui n'iront pas à Matignon.

: Action en cours à la gare Montparnasse #ReformeDesRetraites https://t.co/5L12XsgYt8



: Dans le TGV depuis Bordeaux direction Paris, on nous annonce du retard suite a la présence de manifestants sur les voies

: Des opposants à la réforme se sont introduits sur les voies de la gare Montparnasse à Paris. Un commentateur signale des retards.

: "Je tiens à saluer tous les camarades, toutes les professions, qui sont en grève et qui ne lâcheront rien jusqu'au retrait de cette réforme des retraites", a lancé Sophie Binet à la tribune à Clermont-Ferrand, promettant un "raz-de-marée" jeudi prochain pour la prochaine journée de manifestations.

: La nouvelle dirigeante de la CGT confirme la présence de son syndicat mercredi à Matignon. La place de la CGT dans l'intersyndicale était un des enjeux de son congrès, une partie des militants désapprouvant le rapprochement avec la CFDT.

: #CGT L'intersyndicale "unie" rencontrera Elisabeth Borne mercredi "pour exiger le retrait" de la réforme, affirme la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

: Le Medef sera reçu par Elisabeth Borne mercredi, comme les syndicats, a annoncé son président Geoffroy Roux de Bézieux sur RMC. "Qu'on parle de retraites ou qu'on parle de travail, les employeurs ont un avis sur la question", a-t-il estimé, réitérant son soutien à la réforme.

: "La charrue a été mise avant les bœufs, il fallait parler travail avant de parler retraites".



Reste qu'en face, les partenaires sociaux ne sont pas prêts à abandonner de sitôt le dossier des retraites. "Si c'est pour parler d'autre chose que des retraites, alors on donne le signal qu'on a tourné la page des retraites, et qu'on a accepté cette loi", défend Cyril Chabanier, président de la CFTC.



: Le projet de loi travail, dont le gouvernement vise un examen au Parlement "d'ici l'été", devrait reprendre plusieurs mesures chères aux partenaires sociaux, comme le compte épargne-temps universel ou le développement des services de la petite enfance. "Pourquoi les syndicats passeraient-ils à côté d'une grande loi travail alors qu'ils y ont intérêt ?", s'interroge un député de la majorité.

: Comment tourner la page de la réforme des retraites ? Pour tenter de le faire, l'exécutif planche sur une nouvelle loi sur le travail. Compte épargne-temps, usure professionnelle, expérimentation de la semaine de quatre jours... On vous dévoile les contours de ce texte avec Thibaud Le Meneec.







(EMMANUEL DUNAND / AFP)



: 🔴🗣️ Yannick Jadot appelle Gérald Darmanin à démissionner. "Il est dans le mensonge permanent." "Il n’est pas à la hauteur de la crédibilité que doit avoir un ministre de l’Intérieur pour garantir les libertés publiques.”➡️ Plus d'infos : https://t.co/HFKkhFMjgW https://t.co/awMP8x2e8q





: "Gérald Darmanin doit quitter ses fonctions, parce qu'il n'est pas à la hauteur de la crédibilité que doit avoir un ministre de l'Intérieur pour garantir les libertés publiques dans notre pays. (...) Il est dans le mensonge permanent."



Sur franceinfo, l'écologiste Yannick Jadot appelle Gérald Darmanin à la démission. Il lui reproche d'avoir menti à plusieurs reprises sur le maintien de l'ordre : "Il vient de se faire reprendre par le Conseil d'Etat parce qu'il avait annoncé que participer à une manifestation interdite était un délit", relève-t-il notamment - en réalité, la déclaration contestée du ministre portait sur les manifestations non-déclarées.



: 🔴🗣 « Sur les 1200 €, on n'a pas été bons. On a été maladroits et on aurait dû dire : "on s'est trompé" »@KARLOLIVE assure pourtant que les Français "accepteraient de travailler plus". #Les4V #ReformeDesRetraites https://t.co/utaJ7KAlTA



: "Sur les 1200 €, on n'a pas été bons", estime sur France 2 le député Renaissance Karl Olive au sujet des débats au sujet de la pension minimale prévue par la réforme. Nous vous avions expliqué pourquoi elle n'atteindrait pas 1 200 euros pour tous et le flou entretenu par le gouvernement à ce sujet. "On a été maladroits et on aurait dû dire 'On s'est trompés'", juge Karl Olive, pour qui ce discours a éclipsé une revalorisation bien réelle de certaines pensions.

: Le mouvement de contestation de la réforme des retraites se poursuit aussi dans certaines universités. Cette nuit, la police a évacué le campus Victoire de l'Université de Bordeaux, occupé depuis dix jours, rapporte France Bleu Gironde. "L'occupation était considérée comme illégale et dangereuse", justifie la préfecture.

: Le ministre du Travail Olivier Dussopt reste flou, sur Europe 1, sur ce qui sera réellement sur la table lors de la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats, la semaine prochaine : les convives évoqueront "évidemment le sujet des retraites, mais aussi d'autres sujets". Alice Galopin et Thibaud Le Meneec vous résument les positions des uns et des autres en amont.

: Pascale Régnault-Dubois, qui dirige les CRS, dénonce sur RTL la violence que subissent ses compagnies lors de manifestations. Depuis le début du mouvement social, 600 d'entre eux ont été légèrement blessés, affirme-t-elle, c'est-à-dire "contusionnés, très souvent [par] des projectiles". Elle compte également "23 blessés plus graves".

: La réforme des retraites est aussi le sujet mis en avant par Libération, qui s'attaque à Marine Le Pen. Son parti "fait mine de soutenir le mouvement de contestation" et ne fait pas "la moindre proposition sérieuse sur le fond", juge le quotidien, mais l'extrême droite reste le principal bénéficiaire de cette séquence dans les sondages.





: Mais d'autres journaux lisent avant tout ce "plan eau" et le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes hier comme une tentative de sortir des débats sur la réforme des retraites. "Le plan eau n'est-il qu'une simple goutte dans l'océan d'immobilisme qui attend le gouvernement ?" s'interroge cependant l'éditorialiste du Figaro.



















: Si la plupart des rassemblements se sont achevés dans le calme, les images d'hier soir montrent quelques dégradations et des tirs de lacrymogènes à Nantes et Marseille ainsi qu'à Paris (d'où viennent les photos ci-dessous), où des petits groupes ont continué de manifester dans les rues après la dispersion du rassemblement place de l'Hôtel de ville.













(Pascal Sonnet / Hans Lucas / AFP)

















(Jan Schmidt-Whitley/ Le Pictorium/ MAXPPP)



(JEANNE ACCORSINI / SIPA)











(Noemie Coissac / Hans Lucas / AFP)

: Des manifestations ont rassemblé parfois des centaines, parfois des milliers de personnes devant plusieurs préfectures hier soir, au nom de la dénonciation des violences des forces de l'ordre. Voici des images des cortèges à Lille, Nantes et Marseille.







(PHILIPPE PAUCHET / LA VOIX DU NORD / MAXPPP)







(Maylis Rolland / Hans Lucas / AFP)







(GILLES BADER / LA PROVENCE / MAXPPP)