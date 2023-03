Des rassemblements devant les préfectures en soutien aux "victimes de violences policières" de Sainte-Soline

Plusieurs manifestations avaient lieu jeudi devant les préfectures pour soutenir les blessés et les interpellés lors de la mobilisation à Sainte-Soline. À Paris, la préfecture de police a comptabilisé 4 500 manifestants devant l'hôtel de ville.

Plusieurs organisations ont appelé à des rassemblements devant les préfectures jeudi 30 mars à 19h en soutien aux "victimes de violences policières". Des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France pour soutenir les blessés et les interpellés lors de la mobilisation à Sainte-Soline le week-end dernier contre un projet de méga-bassines. Le point sur ces manifestations grâce aux stations de France Bleu et France 3.

AUVERGNE-RHONE-ALPES



Sur la place Jean-Jaurès à Saint-Etienne, 500 manifestants en soutien aux personnes blessées contre les violences policières se sont rassemblés, selon France Bleu Saint-Etienne Loire. Les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes lors de la dispersion.

À Annecy, plus 200 personnes ont manifesté devant la préfecture de Haute-Savoie pour dénoncer les violences policières à Sainte-Soline, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Un rassemblement a aussi eu lieu devant la préfecture de Savoie à Chambéry.

Un millier de personnes ont manifesté dans le calme, devant la préfecture de l'Isère à Grenoble rapporte France Bleu Isère.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



Malgré l'interdiction de manifester de la préfecture de Côte-d'Or, près de 400 personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Dijon, rapporte France 3 Bourgogne.

BRETAGNE



Devant la préfecture de Rennes, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sous la pluie devant la préfecture jeudi soir, rapporte France Bleu Armorique. Les manifestants défilaient dans le centre-ville. Il y avait une forte présence policière.

CENTRE-VAL DE LOIRE



A Orléans, France Bleu Orléans annonce que 150 personnes ont manifesté devant la Préfecture à 19h.

Une centaine de manifestants se sont rassemblés jeudi soir à Châteauroux pour dénoncer les violences policières lors du rassemblement à Sainte-Soline rapporte France Bleu Berry

Plusieurs rassemblements ont eu lieu en fin d'après-midi jeudi à Tours, annonce France Bleu Touraine, à la fois contre la réforme des retraites mais également pour dénoncer les violences policières. Quelques centaines de personnes ont tenté de rallier la préfecture, empêchées par les policiers.

GRAND EST



A Reims, une centaine de manifestants se sont rassemblées devant la sous-préfecture contre les violences policières, annonce France 3 Champagne-Ardenne.

Environ 300 personnes ont manifesté jeudi à Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace contre la réforme des retraites et contre les violences policières. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Le rassemblement a été calme. Un cortège sauvage s'est ensuite mis en chemin. Les manifestants se sont dispersés vers 20h30.

HAUTS-DE-FRANCE



Une centaine de manifestants se sont rassemblés jeudi soir à proximité de la préfecture de la Somme à Amiens, pour dénoncer les interpellations et les blessés lors de la manifestation de Sainte-Soline, le week-end dernier, indique France Bleu Picardie. Les manifestants, tenus à distance de la préfecture par une importante présence policière, ont scandé notamment des chants antifascistes et anti-police. Un texte de soutien aux blessés a également été lu. Le rassemblement s'est finalement terminé, dans le calme, vers 20h30.

ÎLE-DE-FRANCE



A Paris, la préfecture de police annonce 4 500 manifestants devant l'hôtel de ville de la capitale pour la manifestation en soutien aux blessés causés par les violences policières. Le rassemblement est terminé.

NOUVELLE-AQUITAINE

Selon France 3 Aquitaine, 200 personnes se sont rendues vers 18 h, dans le calme, devant l'Hôtel de police de Bordeaux, avant de manifester en direction de la préfecture de Gironde à 19 h sous les cris de "tout le monde déteste la police". Ils dénoncent "une police au service du gouvernement".

Plusieurs centaines de personnes rassemblées devant la préfecture des Deux-Sèvres à Niort contre les violences policières et en soutien des blessés de Sainte-Soline, annonce jeudi France Bleu Poitou. "Ils assassinent nos droits au calibre 49.3", "Macron président de la violence", "Du dialogue pas la morgue", peut-on lire sur les pancartes du rassemblement contre les violences policières.

Une centaine de personnes ont dénoncé les violences policières devant la préfecture de Dordogne à Périgueux, selon France Bleu Périgord. "Je vous garantis que ce ne sont pas les manifestants qui ont attaqué", martèle un membre de la Confédération paysanne présent le week-end dernier à Sainte-Soline. Les manifestants ont lancé une manifestation dans les rues de Périgueux.

À Limoges, près de 400 personnes se sont donnés rendez-vous devant la préfecture de Haute-Vienne, annonce France 3 Limousin. Ils étaient environ 200 à Guéret dans la Creuse.

OCCITANIE



A Toulouse, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à Toulouse, non loin de la préfecture, contre les violences policières en soutien aux manifestants blessés à Sainte-Soline. "Ça aurait pu être moi", peut-on lire sur la pancarte d'une manifestante. Une autre manifestante indique : "Darmanin Ministre des Violences Policières".

PAYS DE LA LOIRE

Près de 200 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de la Mayenne à Laval. Une banderole était attachée sur le portail de la préfecture : "Que fait la police ? Ça crève les yeux".

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

La manifestation à Marseille contre les "violences policières" et "en soutien aux blessé-es" a rassemblé 650 personnes devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, indique la police.

Deux rassemblements ont lieu jeudi à Valence et à Privas rapporte France Bleu Drôme Ardèche, devant les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche, pour protester contre les violences policières, à l'appel de plusieurs organisations politiques et syndicales. A Valence, plus de 200 personnes ont décidé de parcourir quelques rues de la ville et d'improviser une manifestation. Devant les grilles de la préfecture de la Drôme, une banderole "nous étions tou·te·s à Sainte-Soline" a été déployée.