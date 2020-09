Procès Charlie : récit de ceux qui ont croisé les frères Kouachi

C’est l’un des moments les plus attendus et les plus éprouvants au procès des attentats de "Charlie Hebdo" et de l’Hypercacher : la Cour d’assises spéciale donne mardi 8 septembre la parole aux rescapés des attaques, mais aussi à ceux qui ont vu les terroristes.