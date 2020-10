La Turquie s'insurge contre une caricature moquant Erdogan en une de "Charlie Hebdo"

La tension monte d'un cran entre la France et la Turquie. Ankara a vivement réagi, mardi 27 octobr, à une caricature de son président Recep Tayyip Erdogan à paraître en une mercredi dans Charlie Hebdo, accusant l'hebdomadaire satirique français de "racisme culturel".

"Nous condamnons cet effort tout à fait méprisable de la part de cette publication pour répandre son racisme culturel et sa haine", a déclaré le principal conseiller pour la presse du président turc, Fahrettin Altun, sur Twitter. Il a présenté cette publication comme le résultat du "programme anti-musulman du président français Macron".

The so-called caricatures are loathsome and they are devoid of any real sense of human decency. It’s clearly the product of a xenophobic, Islamophobic, and intolerant cultural environment the French leadership seems to want for their country.