DIRECT. Cinq après les attentats perpétrés à "Charlie Hebdo", Montrouge et l'Hyper Cacher, suivez les hommages

: Merci @emilie. Des commémorations auront lieu à 11h à Paris en présence de la Garde des Sceaux Nicole Belloubet, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de la maire de Paris Anne Hidalgo, au 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement. A 11h20 un hommage au lieutenant de police Ahmed Merabet aura lieu boulevard Richard Lenoir et à midi Porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement. Vous pourrez les suivre sur notre site et sur nos antennes radio et télé.

: Bonjour France info, des commémorations sont elles prévues à Paris en ce triste jour ? Si oui, sur quelle chaîne peut on les suivre ? Merci pour votre boulot

: Les habitants de la rue Nicolas Appert entretiennent la mémoire des lieux et vivent avec le souvenir de l'attentat. "On est jamais guéri : on ne peut pas faire abstraction du drame, mais on vit avec", explique Patrick Pelloux, médecin urgentiste et ex-collaborateur de Charlie Hebdo.

: Les habitants de la rue ont du mal à tourner la page, d'autant que l'afflux de touristes est parfois oppressant. "Des gens sont entrés dans notre open-space pour visiter, sans demander la permission", raconte Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, qui a choisi de s'installer dans les anciens locaux de Charlie Hebdo en 2016.









: "Je n'ai pas dormi pendant deux jours, puis pendant deux mois j'étais stressé dès que j'entendais des sirènes."



De nombreux témoins directs ou indirects du 7 janvier ont développé des troubles du sommeil, du comportement ou des pathologies comme de l'hypertension artérielle ou du diabète.









: Cinq ans jour pour jour après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, les habitants de la rue Nicolas Appert, où se trouvaient les locaux du journal, tentent de reprendre une vie normale. Charlotte Causit et Clément Parrot sont allés à leur rencontre.









: "Au-delà de cette date anniversaire, physiquement, je sens que mon corps ressent quelque chose. Je suis plus fatigué à cette période-là et je l'anticipe un petit peu."





Cinq ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, la France commémore les 17 victimes des attaques terroristes. Une journée particulière pour les survivants, comme Michel Catalano, patron de l'imprimerie où s'étaient retranchés les terroristes à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne).









