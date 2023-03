Précarité : un étudiant sur deux ne mangerait pas à sa faim

Article rédigé par B. Mousset, J. Raynal, images AFP - franceinfo France Télévisions

À Paris, les étudiants sont de plus en plus nombreux à recevoir des colis d'aide alimentaire et d'hygiène distribués gratuitement par des bénévoles d'une association.

En plein cœur de Paris, tout près de l'Assemblée nationale, plusieurs centaines d'étudiants patientaient dans une longue file d'attente, mercredi 29 mars. Ils espéraient recevoir des colis d'aide alimentaire et d'hygiène distribués gratuitement par les bénévoles d'une association. Si cette initiative n'existait pas, beaucoup n'y arriveraient pas, surtout avec l'inflation de ces derniers mois.

"À la moitié du mois, on est déjà à découvert" Parmi les étudiants, certains bénéficient d'une bourse, d'autres travaillent parallèlement à leurs études. Mais, aujourd'hui, cela ne suffit pas à vivre correctement dans une ville comme Paris. "Avec mon travail à mi-temps, j'ai un peu moins de 700 euros. À la moitié du mois, on est déjà à découvert, c'est compliqué", confie Jonathan, 23 ans, étudiant en psychologie. En trois heures, 600 paniers ont été distribués par les bénévoles. Les bénéficiaires de cette aide alimentaire sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, un étudiant sur deux ne mangerait pas à sa faim.