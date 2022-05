Inflation : le monde entier fait face à une hausse des prix

Deux ans de pandémie, deux mois de guerre en Ukraine... et des prix qui s'affolent. L'Allemagne a connu une inflation de 7,4 % sur un an, un record. Les factures d'énergie des Allemands ont ainsi bondi de 35 % en un an. Les autorités du pays ont par ailleurs prévenu que si le gaz russe venait à être coupé, la flambée des prix serait telle que l'économie allemande plongerait immédiatement en récession.

Le Big Mac Index très surveillé

Outre l'énergie, l'alimentaire coûte aussi plus cher. Aux États-Unis, l'inflation, qui est de 7 %, est au plus haut depuis quarante ans. Dans le pays, il existe un indice très sérieux : le Big Mac Index, du nom du célèbre hamburger de la chaîne McDonald's. Cet indice mesure l'évolution des prix, le pouvoir d'achat ou l'inflation. Justement, le prix du Big Mac a augmenté de 7 %, une nette augmentation qui va impacter les ménages américains, notamment les plus populaires qui consomment ce type de restauration rapide. Même là où la croissance économique figure parmi les plus fortes au monde, les prévisions sont pessimistes : en Inde, l'inflation a ainsi grimpé à 6,95 %.