Inflation : la forte hausse des prix des produits pharmaceutiques pose question

Dans les rayons des pharmacies, certains médicaments sans ordonnance et produits infantiles ont vu leurs prix grimper. La tendance devrait même se poursuivre, selon Patrick Sitbon, pharmacien. "Concrètement, un lait qui va être en moyenne à 20 euros, il va passer entre 22 euros et 24 euros", prévient-il. Depuis plusieurs semaines, il reçoit des courriers de ses fournisseurs, qui annoncent d'ores et déjà de nouvelles hausses de prix pour la rentrée. Elles vont de 7% à 15% selon les laboratoires, soit plus que l'inflation, actuellement à 6%.

Des justifications qui peinent à convaincre

Les plus fortes hausses se constatent du côté des plus grands groupes, avec un argumentaire bien rôdé. "Le contexte économique mondial, et puis certains conflits qui ont lieu, notamment en Ukraine, et qui impactent par exemple les prix des matières premières, les prix des emballages, les prix des transports", explique le pharmacien. Des éléments qui ne permettent pourtant pas d'expliquer l'ampleur des hausses. Certaines couches ont par exemple augmenté de 91%.