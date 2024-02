C'est une tendance qui s'aggrave. "La précarité hygiénique atteint des niveaux records", a alerté l'association Dons Solidaires, lundi 26 février, en révélant que la moitié de la population déclare désormais réduire sa consommation de produits d'hygiène en raison de l'inflation. Le taux de Français limitant ces dépenses s'élève à 50%, contre 34% un an plus tôt, selon le baromètre "Hygiène et précarité en France" réalisé par l'Ifop pour Dons Solidaires.

Parmi les produits d'hygiène dont les Français se passent de plus en plus souvent, figurent les rasoirs (19%), le déodorant (16%), la lessive (13%), le shampoing ou les brosses à dents (12%). Les femmes sont 16% à déclarer ne pas avoir les moyens d'acheter des protections pour elles ou leur fille et 11% à avoir parfois recours à des produits de substitution inadaptés (mouchoirs, serviettes en papier…).

L'association déplore "une situation inacceptable qui contraint de plus en plus de Français à des renoncements difficiles : se priver de gel douche, renoncer à se rendre à un entretien d'embauche ou encore ne pas sortir de chez soi".

Face à ces constats, franceinfo lance un appel à témoignages, en vue d'un article publié sur son site dans les prochains jours. Pour y participer, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Veillez à valider l'envoi de votre contribution pour qu'elle nous parvienne bien. Merci par avance !