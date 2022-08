Alimentation : face à la hausse des prix, la solution des cueillettes locales

À Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne), la cueillette du Plessis est une ferme où l'on peut venir cueillir soi-même ses fruits et légumes qui attire de plus en plus de clients. Le prix du kilo de pommes y est fixé à 2,20 euros maximum. Les familles font leurs réserves pour la rentrée. "Aujourd'hui, dans les supermarchés, on voit que tout augmente", témoigne un père de famille, qui dit venir à la ferme pour les prix raisonnables.

"On vient directement à la source "

À la cueillette du Plessis, on troque ainsi les caddies contre les brouettes. Une initiative qui a su trouver son public. "On vient directement à la source. (...) Ça a un intérêt sur la qualité, sur le prix et sur la connaissance de ce qu'on mange", affirme Thibault Cozon, agriculteur maraîcher à la cueillette du Plessis. Cette année, avec la météo favorable et la hausse des prix, la fréquentation de la cueillette a augmenté de 5 %. À la caisse, les brouettes sont pleines.