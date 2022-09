Alimentation : des produits toujours plus chers dans les rayons

Les prix des courses alimentaires continuent de s'envoler. En septembre, le panier de courses du 20 Heures, composé de produits de base, est en hausse de plus de 10% sur un an. En août, c'était 9%. Le goûter des enfants a particulièrement augmenté.

Jeudi 22 septembre, comme chaque mois, le 20 Heures a fait ses courses dans le cadre de la rubrique "Le Panier du 20h". Ce mois-ci, le ticket de caisse a explosé : +10,17% sur un an. Depuis un an, c'est la première fois qu'il subit une augmentation à deux chiffres. La hausse s'accélère : de 0,26% en septembre dernier, elle est donc passée à plus de 10% aujourd'hui.



Le goûter des enfants particulièrement touché

Aucun produit n'est épargné, comme par exemple le goûter des enfants. Le pain a ainsi augmenté de 20,19%, et les biscuits de marques distributeurs ont augmenté de 9,12%. Des hausses qui s'expliquent notamment par celle des cours du blé. Ces augmentations n'ont pas échappé aux parents. Le beurre premier prix a quant à lui augmenté de 23,23%, quand la confiture de marque a augmenté de 8,13%. Pour les gourmands, le chocolat premier prix a augmenté de 10,45%. Tous ces produits transformés subissent la hausse des coûts du transport, de l'énergie et de la main d'œuvre.