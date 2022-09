DIRECT. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, répond à vos questions sur l'inflation et la crise énergétique

#ITALIE Une partie des Italiens "disent: on a tout essayé, ça n'a pas marché, on va essayer avec elle", a estimé sur franceinfo Ludmila Acone, historienne, spécialiste de l'Italie et chercheuse associée à l’université Paris 1, au sujet de la candidate d'extrême droite aux législatives Giorgia Meloni. Celle qui espère succéder à Mario Draghi est en position très favorable dans les sondages pour le 25 septembre.