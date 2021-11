Environnement : Geamana, ce village roumain englouti il y a 40 ans

Il y a quarante ans en Roumanie, l'exploitation de plusieurs gisements entraînait l'engloutissement d'un village entier. Quatre décennies plus tard, une poignée d'anciens habitants se souviennent.

Certaines traces du passé perdurent dans le village de Geamana (Roumanie), englouti suite à l'exploitation de gisements, il y a une quarantaine d'années. Dans un paysage désert, seul le clocher d'une église figure. La montée des eaux a chassé les habitants, dont une poignée qui a subsisté quarante ans plus tard. "Avant ma maison était là-bas (...) On l'a d'abord remonté 15 mètres plus haut, puis une seconde fois. Maintenant, elle est là-haut, derrière la route", témoigne une habitante qui est née à Geamana il y a 63 ans.



Une exploitation de cuivre mise en place par un régime politique

C'est en 1977 que le village de Geamana voit son destin basculer. Le régime politique en place souhaite exploiter le cuivre présent dans les montagnes, sans se soucier des retombées environnementales. Au fil des années, le village disparaît mètre par mètre sous des millions de tonnes de boue industrielle. Il s'agit des rejets issus des procédés chimiques.