Emmanuel Macron termine sa visite d'Etat en Inde

Varanasi (Inde) est la dernière étape de cette visite : Emmanuel Macron et Narendra Modi ne se sont pas quittés depuis trois jours. Ils accumulent les accolades, affichent leur bonne entente. C'est donc ensemble qu'ils effectuent cette croisière sur le Gange, fleuve sacré. Ville spirituelle de l'Inde, parmi les plus sacrées, Varanasi est le fief électoral du Premier ministre indien. Un peu plus tôt, les deux hommes ont inauguré une centrale solaire construite par l'entreprise française Engie.

13 milliards d'euros de contrats

Ici comme en France, le président vante l'importance des énergies renouvelables. "Cela fournira à la fois des énergies propres, ce qui est une stratégie essentielle pour l'Inde, ça donnera aussi de l'emploi pour 800 personnes environ, ce qui est essentiel pour pouvoir associer à la fois le développement économique, et une stratégie soutenable", a affirmé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a aussi porté le projet de vente de centrales nucléaires. Cette visite d'état a permis la signature d'accords commerciaux pour un montant de 13 milliards d'euros. Trois jours de visite durant lesquels Emmanuel Macron a tenté de faire de la France le premier partenaire européen de l'Inde.

