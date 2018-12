Banania : la dernière usine française menacée de fermeture

Les fameuses boîtes de cacao Banania ne seront peut-être bientôt plus produites en France. Selon les syndicats, la direction réfléchit à délocaliser la production en Allemagne, là où se situe le principal actionnaire. L'usine Nutrimaine de Fayerolles (Somme), qui fabrique pour les marques Banania et Benco, est menacée de fermeture, 40 emplois pourraient disparaître. Le marché du chocolat en poudre est en chute libre, il enregistre une baisse de -13,6% en deux ans. L'usine, construite il y a 46 ans pour produire 25 000 tonnes de cacao, en produit aujourd'hui moins de 8 000.

Contrer un plan social

Selon la direction, le site est sous-exploité et vétuste. Il faut donc réorganiser la production. La décision de fermer ou de rénover n'est pas arrêtée, mais les syndicats se préparent déjà à contrer un possible plan social. Banania est une marque française créée en 1914, incarnée par le visage d'un tirailleur sénégalais. Son slogan "Y'a bon", jugé colonialiste, est abandonné dans les années 1970. La marque connaît une baisse d'activité depuis près de dix ans due à la chute de la consommation de cacao en France. La décision de fermer ou non la dernière usine française de la marque devrait être prise dans les prochaines semaines

