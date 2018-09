Prélèvement de l'impôt à la source : "Un vent de panique s'est emparé de l'Élysée"

Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme a estimé sur franceinfo que cette réforme n'aura pas d'incidence sur les Français.

Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, membre de la commission des Finances, a dénoncé mardi 4 septembre sur franceinfo "le vent de panique qui s'est emparé de l'Élysée", au sujet du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, réforme initiée par François Hollande durant son quinquennat.

"Il y a vraiment une peur bleue. Peut-être que l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot auront la peau de la réforme du prélèvement de l'impôt à la source puisqu'elles sont à l'origine de cette fébrilité", a-t-elle affirmé, alors qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, doivent évoquer mardi le sujet. Une décision pourrait être prise à cette occasion sur le maintien ou non de la réforme.

Il faut faire de la pédagogie. On ne va pas payer plus d'impôts et moins d'impôts. Les Français peuvent comprendre, ce ne sont pas des imbécilesChristine Pirès-Beauneà franceinfo

La député socialiste estime que le président de la République veut "faire plaisir au Medef". L'organisation patronale est opposée à cette réforme. Pourtant, selon Christine Pirès-Beaune, le prélèvement à la source ne va pas changer grand-chose pour les contribuables : "La réforme va toucher moins de 20% des foyers fiscaux. Il y a plus de 50% de Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Et sur 43% des foyers qui payent l'impôt, il y en a 58% qui sont mensualisés. La réforme n'aura pas d'incidence, si ce n'est des incidences positives", a-t-elle assuré.