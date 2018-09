DIRECT. Le Premier ministre annonce le maintien du prélèvement à la source

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IMPOTS

: Bonsoir . Le gouvernement laisse aux contribuables le choix entre trois possibilités :



• Le taux par défaut, qui prend en compte l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal.



• Le taux individualisé, qui tient compte des éventuelles disparités de salaire entre les deux conjoints.



• Le taux neutre, déterminé uniquement sur la base du montant de la rémunération versé par l'employeur.



: Question : dans un couple marié qui travaille tous les deux comment va être réparti le montant de l'impôt par personne ?

: Vous allez voir le bordel dans les entreprises...

: Je ne comprends pas, si vous êtes imposable, vous payez des impôts mensuellement ça sera la même chose mais déduit directement de la fiche de paie donc neutre au niveau budget.

: L'avènement prochain du prélèvement à la source vous fait toujours beaucoup réagir. Certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi d'autres s'en font toute une montagne. D'autres encore redoutent des bugs.

: "On aura, ici ou là, des petites difficultés en janvier prochain, c'est normal", minimise Gérald Darmanin.

: Les déclarations du ministre des Comptes publics viennent contredire la note alarmante du fisc, révélée par Le Parisien cette semaine. Selon ce document, des centaines de milliers d'erreurs ont été constatées lors de la phase d'essai du prélèvement à la source.

: Gérald Darmanin exclut également tout risque de "bug systématique" lors de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

: Les tests menés lors de la phase d'essai du prélèvement à la source "n'ont révélé aucun dysfonctionnement". Le ministre des Comptes publics l'assure à l'AFP.

: Dommage ! Une fiche de paye amputée et donc moins de pouvoir d’achat !

: Je n'applaudis pas. Je suis à la retraite et j'ai déjà mes revenus abaissés

: Super nouvelle que le maintien du prélèvement a la source.Maintenant que le gouvernement est au complet, il est temps de relancer le train des reformes. La France et les Français ont besoin de résultat, il ne faut pas s’arrêter au milieu du gué.

: Enfin une décision raisonnable. La France se modernise. La solution de la mensualisation imposée très peu pour moi.

: Le prélèvement à la source entrera bien en vigueur au 1er janvier prochain. Et cela ne vous laisse pas indifférent.

: "NOUS AVONS LA GARANTIE QUE CETTE RÉFORME SERA MISE EN œUVRE DANS DE BONNES CONDITIONS."

: "Nous avons fait le travail sérieusement. (...) Nous avons vérifié et revérifié. (...) Nous avons fait des tests."



Le chef du gouvernement se veut rassurant, après une semaine de cacophonie et de doutes, y compris au sein de l'exécutif, sur la réforme du prélèvement à la source.

: Une note du fisc révélée par Le Parisien a jeté le doute sur un possible bug technique du prélèvement à la source, lors de sa mise en place. Le document faisait état de plusieurs centaines de milliers d'erreurs lors de la phase d'essai.

: Le chef du gouvernement défend une "bonne réforme" qui sera mise en œuvre dans de "bonnes conditions" pour les contribuables.

: Le Premier ministre, Edouard Philippe, annonce que la réforme du prélèvement de l'impôt à la source n'est pas abandonnée et sera appliquée comme prévu au 1er janvier prochain.

: Bonsoir @anonyme. Feu vert, report ou abandon : on ne sait pas ce qui va être annoncé. Seule certitude, c'est imminent. Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit faire cette annonce ce soir, dans le JT de 20 heures de TF1.

: Bonsoir en savons nous plus sur le prélèvement à la source ? A quelle heure on sera informé ? Merci.

: Les contribuables seront fixés ce soir. Le prélèvement de l'impôt à la source aura-t-il lieu ? Et quand ? C'est le Premier ministre, Edouard Philippe, qui annoncera la décision, au JT de 20 heures de TF1, ce soir.







: Emmanuel Macron a "demandé des clarifications et identifié des améliorations possibles" au cours d'une réunion qui s'est tenue dans la matinée, à l'Elysée, avec le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ajoute le communiqué de la présidence.

: La décision sur le maintien, l'annulation ou le report du prélèvement à la source sera annoncée d'ici la fin de journée, annonce l'Elysée.

: La France est l'un des derniers pays de l'OCDE à ne pas avoir encore recours au prélèvement à la source. Comment cette réforme a-t-elle été appliquée dans d'autres pays ? Tour d'horizon des situations en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Espagne.









: La Direction générale des Finances publiques a annoncé à franceinfo avoir déjà engagé 195 millions d'euros de dépenses pour mettre en place cette réforme. Le gouvernement renoncerait aussi à l'augmentation des recettes fiscales, induite par le prélèvement à la source, grâce à un meilleur recouvrement de l'impôt. On vous explique ici ce que pourrait coûter l'abandon ou le report du prélèvement à la source.









: Feu vert, report, voire abandon... L'avenir du prélèvement à la source pourrait se préciser, aujourd'hui, lors d'une réunion cruciale à l'Elysée. Mais combien coûterait un tel rétropédalage ?

: Le Premier ministre Edouard Philippe sera l'invité du journal de 20 heures de TF1 ce soir, après le remaniement et la décision attendue de l'exécutif sur l'impôt à la source. L'autre rendez-vous important du jour est la réunion à l'Elysée sur le prélèvement à la source, prévue à 11h15 autour d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe et du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

: "Un vent de panique". Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, membre de la commission des Finances, dénonce sur franceinfo "le vent de panique qui s'est emparé de l'Elysée" au sujet du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, réforme initiée par François Hollande durant son quinquennat.