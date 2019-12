Grève du 5 décembre : "Nous n'avons pas réussi à rassurer et à convaincre les Français" sur la réforme des retraites, concède la porte-parole du gouvernement

"Eh bien de toute évidence, nous n'avons pas réussi, depuis quelque temps que nous discutons de cette réforme, à rassurer et à convaincre les Français", a concédé, jeudi 5 décembre, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur le plateau de France 2. La ministre, invitée de l'émission "Vous avez la parole", réagissait à un sondage Ispos Sopra Steria selon lequel ceux qui soutiennent la grève du 5 décembre s'opposent à 30% contre la réforme des retraites et à 70% à la politique du gouvernement.

"Au fond cela fait depuis plus de 20 ans que l'on fait des réformes de retraite", a poursuivi la ministre, ajoutant : "Cela fait tous les 5 ans que l'on fait une réforme des retraites et manifestement on n'arrive pas à résoudre le problème." Sibeth Ndiaye a encore assuré comprendre "que dès que l'on dit le mot 'retraite', cela génère de l'angoisse chez nos compatriotes". Et d'ajouter : "C'est bien normal et cette angoisse-là, elle se traduit par des manifestations importantes."