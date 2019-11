Grève du 5 décembre : la CFDT fait monter la pression sur la réforme des retraites

Le principal syndicat réformateur va-t-il lâcher le gouvernement ? Les cheminots de la CFDT ont sauté le pas jeudi 21 novembre en déposant un préavis de grève pour le 5 décembre comme la CGT, l'Unsa et SUD-Rail. "Si le Premier ministre ne prend pas les choses en charge très rapidement et ne répond pas clairement à nos revendications, la CFDT est susceptible d'appeler à la grève le 5 et pas une grève carrée, une grève reconductible pour obtenir satisfaction", a déclaré Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT-Cheminots.

Nouvelle réunion prévue lundi

Le patron du syndicat, Laurent Berger, lui, veut encore croire au dialogue avec le gouvernement, mais il fait monter la pression. Le syndicat a toujours dit qu'il avait des lignes rouges sur la question des retraites : pas question d'un âge pivot ou de toucher à la durée de cotisation. Les syndicats seront reçus dès lundi par le Premier ministre. L'occasion de clarifier les positions des uns et des autres.

