Grève des pharmacies : "D’après les derniers chiffres, 300 pharmacies ont fermé en 2023", alerte la présidente du syndicat des Hauts-de-Seine

Les syndicats de pharmaciens appellent à la grève des officines de garde, samedi 18 et dimanche 19 mai. Explications dans le 12/13 info avec Béatrice Clairaz-Mathiou, présidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine.

Les négociations qui ont eu lieu dans la semaine entre les pharmaciens et l’Assurance maladie n’ont pas abouti. "Ce qui coince, c’est l’écart qu’il y a entre ce qu’on demande pour revaloriser nos honoraires et ce que nous propose l’Assurance maladie (…) et que nous considérons comme des miettes de pain", explique Béatrice Clairaz-Mathiou, présidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine, sur le plateau du 12/13, samedi 18 mai.

Elle évoque la "réelle menace" qui pèse sur la profession. "En post Covid, il y a des pharmacies en difficulté financière. (…) D’après les derniers chiffres, il y a eu 300 pharmacies qui ont fermé en 2023", indique Béatrice Clairaz-Mathiou, qui déplore une hausse des charges et le coût de l’inflation.

Pénurie de médicaments

La pénurie des médicaments est également préoccupante. "Depuis à peu près un an et demi, on tire la sonnette d’alarme. On n'arrête pas de manquer de médicaments : on était à peu près à 3 000 médicaments qui manquaient en 2023, versus 5 000 aujourd’hui", précise la pharmacienne. Selon Béatrice Clairaz-Mathiou, les officines passeraient ainsi entre 8 heures et 12 heures par semaine à "trouver des solutions" pour les patients.