"La grève des médecins généralistes est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé", dénonce François Braun

Alors que la France fait face à une triple épidémie, les médecins généralistes ont été appelés à faire grève pour réclamer une revalorisation salariale et dénoncer leurs conditions de travail dégradées.

"La grève des médecins généralistes est malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé", dénonce le ministre de la Santé, François Braun, en visite à l'hôpital d'Annecy, en Haute-Savoie, mercredi 28 décembre. "Je ne remets pas en cause le droit de grève des médecins mais c'est une très mauvaise période", poursuit-il, "ce n'est pas le bon moment".

>> Grève des médecins généralistes : pourquoi les libéraux veulent que la consultation passe de 25 à 50 euros

Alors que la France fait face à une triple épidémie, Covid-19, bronchiolite et grippe, François Braun assure que nous sommes dans une "phase un peu plus calme" en ce qui concerne le Covid-19 et la bronchiolite mais qu'il "y a une explosion des cas de grippe, avec également des cas graves, qui font que les services de réanimation sont saturés". "Cette semaine est une semaine de tous les dangers", ajoute le ministre de la Santé, en raison notamment des vacances des soignants en cette période de fêtes de fin d'année. "Mais le système arrive à tenir", relativise François Braun.

"Ma porte est toujours restée ouverte"

Le ministre de la Santé invite les professionnels de santé qui appellent à la grève ou qui envisageraient de rejoindre le mouvement à "utiliser" les institutions "qui permettent de discuter, de traiter les problèmes". "Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes, mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter", affirme François Braun. Le ministre rappelle que le volet "santé" du Conseil national de la Refondation (CNR) arrive à échéance "dans quelques jours" et qu'il prévoit d'annoncer "les grands axes de travail sur la restructuration du système de santé" à partir de janvier.