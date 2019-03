DIRECT. La CGT et FO appellent à la grève pour "amplifier le mouvement social"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: Bonjour chers lecteurs. Pour préciser, le sondage Odoxa sur la grève de ce mardi était réalisé sur un échantillon de 1 004 Français représentatifs de la population. Il leur était demandé s'ils trouvaient justifié ou non l'appel à une grève pour "l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité femmes-hommes et un véritable droit à l'éducation et à la formation". 35% trouvaient cet appel "tout à fait justifié", 38% "plutôt justifié" (additionnés, cela fait 73% d'avis favorables), contre 16% qui le trouvaient "plutôt pas justifié" et 11% "pas du tout justifié". Vous trouverez tous les détails sur le site d'Odoxa.

: Je ne sais pas où vous trouvez ces 73% mais j'ai de gros doutes et tout mon entourage aussi.

: Quelle grève ? Pourquoi ? Par qui ? La CGT ? Personne ne le sait. Et pourtant les gens vous répondent. Votre sondage me paraît bien louche.

: Selon un sondage Odoxa publié, notamment, par France Inter, 73% des Français interrogés estiment que le mouvement de grève de ce mardi est "justifié".

: "Nous ne voulons pas être spectateurs, ni caution de décisions qui pourraient être prises en matière sociale à l'issue du grand débat", explique Yves Veyrier, secrétaire général de FO, pour justifier cet appel à la grève. Cette mobilisation interprofessionnelle est l'occasion de s'exprimer sur de nombreux sujets. Ainsi, les enseignants du primaire "se sont saisis de cette journée pour protester contre l'orientation de la politique éducative", explique la secrétaire générale du syndicat Snuipp-FSU.

: Plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, appellent à une grève nationale aujourd'hui. Le secrétaire général de FO Yves Veyrier disait hier avoir de "très bons échos de la mobilisation". Nous avons résumé les perturbations que pourrait engendrer ce mouvement . Dans les écoles primaires, 4 professeurs sur 10 sont annoncés absents. En revanche, les transports ne devraient pas être touchés.

: A Paris, une manifestation partira du boulevard Saint-Michel en direction du Champ-de-Mars à partir de 13 heures.

: Cette journée de grève est lancée à l'initiative de la CGT et de FO, qui espèrent revenir au premier plan après avoir refusé de participer au grand débat, et avoir été éclipsés par un mouvement des "gilets jaunes" né en marge des syndicats. Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens), ainsi que le Parti communiste, ont également appelé à participer à la mobilisation.

: La mobilisation pour cette journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle devrait notamment être forte dans l'enseignement primaire : le principal syndicat, le Snuipp-FSU, s'attend à ce que quatre professeurs des écoles sur dix ne fassent pas classe. Dans les transports, le trafic sera en revanche normal à la SNCF et quasi normal à la RATP, selon les directions des deux entreprises. Dans l'ensemble, le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, dit avoir de "très bons échos de la mobilisation".

: Bonjour @anonyme. Comment le disent les animatrices et animateurs de franceinfo ce matin, "l'antenne de franceinfo est perturbée par un mouvement social". Plusieurs syndicats dont la CGT et FO ont appelé à une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle ce mardi. Une partie des programmes de la radio franceinfo restent assurés : vous pouvez écouter le journal en ce moment même.

: Bonjour. J'essaie de vous écouter mais ce matin il n'y a que de la bonne musique. Êtes-vous en grève ?

: Revenons tout d'abord sur les principales informations de ces dernières heures :



• Après les violences de samedi, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé de possibles interdictions de manifestations "dans les quartiers les plus touchés" et le remplacement du préfet de police de Paris.



• Plusieurs syndicats dont la CGT et FO appellent à une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui, qui touchera de nombreux domaines dans le public comme le privé. A Paris, une manifestation aura lieu à 13 heures.



• Une fusillade a fait au moins trois morts et le suspect, dont les motivations restent méconnues, a été arrêté. "Un acte de terrorisme est une attaque contre notre société tolérante et ouverte", a condamné le Premier ministre néerlandais.



• Le président du Mozambique a dit redouter un bilan de plus de "1 000 morts" après le passage en fin de semaine dernière du cyclone Idai, qui a aussi frappé le Zimbabwe. Le bilan officiel est pour l'instant de 182 morts dans les deux pays.