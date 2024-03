"Fast fashion" : "On a doublé notre consommation de vêtements en 20 ans", souligne une responsable de Zero Waste France

Alors que les députés se penchent, jeudi 14 mars, sur une proposition de loi pour réguler la "fast-fashion", Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer à Zero Waste France, et Audrey Millet, historienne et auteure du "Livre noir de la mode", sont les invitées du 12/13 info.

Les députés examinent, jeudi 14 mars, une proposition de loi pour réguler la "fast fashion". Le texte prévoit notamment d'interdire toute publicité pour les marques spécialisées dans cette mode éphémère, et de mettre en place un système de "bonus-malus" environnemental.

La "fast fashion", "ce sont des pratiques marketing et des stratégies fondées sur une accélération de la vente et de la consommation de nouveaux vêtements", rappelle Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer à Zero Waste France, dans le 12/13 info. "On a doublé notre consommation de vêtements en 20 ans, et en même temps, on les porte de moins en moins longtemps", précise-t-elle.



"Il faut changer d'état d'esprit"

Pour l'historienne Audrey Millet, auteure du Livre noir de la mode (éditions Les Pérégrines), "il faut changer d'état d'esprit". "Il faut larguer la mode et revenir au style, s'interroger, se demander ce qui nous va bien. Parce que finalement, jeter son vêtement, qui est du polyester, qui est issu de la pétrochimie, qui est toxique, c'est un peu jeter son propre corps, et donc il faut apprendre à se protéger et à se respecter", estime l'historienne, présente sur le plateau du 12/13 info.