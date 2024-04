Simplification administrative : "On nous redemande en permanence les mêmes documents", dénoncent des chefs d'entreprises ulcérés par la "paperasse"

Face à l'avalanche de normes qui pèsent sur les entreprises, un projet de loi de simplification doit être présenté ce mercredi 24 avril en conseil des ministres, avant son arrivée au sénat prévue le 3 juin. Plusieurs des mesures qu'il prévoit ont été déjà révélées, comme la suppression progressive des formulaires administratifs Cerfa ou encore la mensualisation des loyers pour les commerçants. L'objectif affiché est de "rendre des heures" de démarches souvent jugées inutiles, principalement par les TPE-PME.

Et c'est bien ce qui ressort en discutant avec les chefs de petites entreprises : elles ne s'y retrouvent plus face à la paperasse. Fabien Rossignol dirige une entreprise de charpentes métalliques en Saône-et-Loire. À la tête d'une équipe de 27 salariés, cela fait plus de sept ans qu'il voit les normes et le temps perdu s'accumuler.

"On nous redemande en permanence les mêmes documents", s'agace-t-il. Notamment quand il s'agit de répondre à un appel d'offres. "Déclaration sur l'honneur, Cerfa, etc... Systématiquement on nous redemande ces éléments au moment de candidater, même pas quand on est attributaire du marché. Au bout d'un moment, ça ne vaut presque plus le coup".

"Parfois, on passe plus de temps à faire de la paperasse que sur le dossier" Fabien Rossignol, chef d'entreprise à franceinfo

Faciliter le "reporting"

Un mot revient aussi dans toutes les bouches : le "reporting". Ce sont toutes ces données d'une entreprise qui sont triées, compilées pour être présentées aux futurs clients notamment. Un travail fastidieux, surtout si vous cherchez à "verdir" votre activité, comme Catherine Guerniou. Cette femme dirige un atelier de fenêtre sur mesure en région parisienne. "Vous pouvez très bien oralement vous dire 'c'est bien ma facture d'électricité baisse je consomme moins' mais ce qui est important c'est plutôt de voir par des courbes comment cela varie de mois en mois, remarque la patronne, mais tout ça me demande énormément d'énergie par rapport à ce que je peux en retirer comme bénéfice dans la vente d'une menuiserie", dénonce-t-elle.

Ces chefs d'entreprise saluent donc ce projet de loi censé leur faciliter la vie, mais restent prudents. L'un d'eux espère que cela ira au-delà d'une "énième commission de la simplification" qui ne ferait que complexifier encore plus les choses.