K. Lempereur, Z. Berkous, C. Beauvalet

C'est le grand jour pour Didier. Fini la chaudière à gaz, il se fait installer une pompe

à chaleur plus économique. Didier s'est également équipé d'un chauffe-eau solaire et d'un poêle à granulé. Pourtant, l'ancien garagiste ne gagne que 1 100 euros par mois de retraite. Mais il bénéficie d'une aide proportionnelle à ses revenus. "J'aurais dû payer 21 500 euros et je vais payer à la fin 4 900 euros", déclare-t-il. Sa facture d'énergie devrait baisser de moitié.



Plus de trois milliards d'aides versées

Pour inciter d'autres ménages à changer leur chaudière, une prime supplémentaire de 1 000 euros est mise en place à partir de vendredi 15 avril. L'aide est adressée à tous les ménages éligibles à "Ma prime Renov'". Cela est une bonne nouvelle pour les associations écologistes. Pour Jean-Baptiste Lebrun, président du CLER, "il faut aussi et surtout isoler ses murs, ses toits, changer la ventilation, etc...avoir un projet de rénovation global et performant", assure-t-il. Depuis le lancement de la prime il y a deux ans, plus de trois milliards d'aides ont été versées.