La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques annonce qu'une "concertation" sera lancée avec "tous les acteurs, tous les financeurs et tous les employeurs".

"Nous ne pouvons pas, en tant qu'employeur public, laisser le pouvoir d'achat de nos agents décrocher dans cette situation inédite", affirme mardi 15 mars sur franceinfo Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, après l'annonce gouvernementale de dégeler le point d'indice des fonctionnaires d'ici cet été. Si cette décision a été prise à moins d'un mois de l'élection présidentielle, elle assure qu'il ne s'agit "pas d'une décision électoraliste ni politique, mais économique". "C'est l'inflation qui revient, nous n'avons jamais connu une inflation aussi forte depuis 1991", ajoute-t-elle.

Amélie de Montchalin n'a pas donné de précision sur le niveau précis de revalorisation du point d'indice des agents publics. "La situation est très volatile", répond-t-elle. Elle annonce cela dit qu'une "concertation" sera lancée avec "tous les acteurs, tous les financeurs et tous les employeurs".

"On doit préparer la mesure, on va la calibrer en fonction de l'inflation et des autres mesures de pouvoir d'achat." Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques à franceinfo

Compte tenu du calendrier électoral et parlementaire, cela devrait revenir au prochain mandat. Interrogée à ce sujet, la ministre dit ne pas pouvoir imaginer "que dans cette situation inédite quiconque arrive devant les Français et les fonctionnaires et considère qu'on n'a pas, en responsabilité, à agir tel que nous prenons la décision aujourd'hui de le faire".

La ministre promet une révision de "tout le système de rémunération" en cas de second mandat

En décembre 2021, la ministre de la Fonction publique avait indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. "L'inflation est quasiment deux fois plus haute" aujourd'hui, se défend-t-elle. "Nous avions pris à ce moment-là de prendre la responsabilité de concentrer nos efforts très conséquents sur les plus bas salaires", explique Amélie de Montchalin, évoquant alors "un choix politique".

Amélie de Montchalin admet par ailleurs que ce dégel du point d'indice des fonctionnaires "ne règlera pas tout". "Les fonctionnaires nous ont aussi dit que le système d'aujourd'hui ne leur convient plus parce qu'il est trop compliqué, qu'il n'offre pas de perspective durable dans toute la carrière, et qu'il fait une trop grande place aux diplômes plutôt qu'aux métiers que vous avez exercés", pointe du doigt la ministre. Elle souhaite ainsi "revoir tout le système de rémunération, avec une négociation que nous avons déjà annoncé et que nous voulons tenir dès que nous le pourrons, évidemment si on a le mandat".