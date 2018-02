Réforme de la fonction publique : "Il ne doit pas y avoir de tabous", affirme le député LREM Stanislas Guerini

Le député de La République en marche Stanislas Guerini a défendu, vendredi sur franceinfo, la "transformation" de la fonction publique, au lendemain des annonces du gouvernement sur un prochain plan de départs volontaires.

Stanislas Guerini, député La République en marche de Paris et porte-parole des députés de la majorité, a estimé, vendredi 2 février sur franceinfo, qu'il ne devrait "pas y avoir de tabous sur le sujet de la transformation de l'action publique". Selon le député LREM, cette "transformation" doit se faire avec les usagers et les fonctionnaires, "en repensant le contrat social". Sur ce point, il estime qu'il n'y a "aucun sujet tabou, ni sur les rémunérations, ni sur l'organisation, ni sur la formation".

120 000 postes non remplacés

Stanislas Guerini dit assumer "parfaitement" l'idée prônée par le gouvernement qu'il y a trop de fonctionnaires en France, bien qu'il préfère le dire "autrement". "Il faut repenser là où on a besoin de plus d'État et là où on a besoin de moins d'État. C'est cette transformation-là qu'il faut faire", a-t-il expliqué. Il confirme par ailleurs que l'objectif du gouvernement est de supprimer "120 000" postes de fonctionnaires qui seront "des non remplacements". Ce chiffre figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle.

Des discussions "tout le long" de l'année

Toutefois, Stanislas Guerini a réfuté les critiques sur la méthode du gouvernement jugée "brutale" par certains syndicats. "C'est un lancement de la concertation avec les organisations syndicales, a-t-il expliqué. C'est normal de dire quels sont les chantiers que nous mettons sur la table pour discuter. Il y a une discussion qui s'ouvre maintenant et qui va durer toute le long de 2018 pour trouver les bonnes solutions", a-t-il déclaré.

Le gouvernement a présenté jeudi les chantiers qu'il souhaite lancer pour transformer la fonction publique, dont un plan de départs volontaires, le recours plus important aux contractuels et la mise en place de la rémunération au mérite.