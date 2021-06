Au quotidien, Philousports souffre de myopathie. Deux ans après, Brut est retourné le voir chez lui, en Corse. Et beaucoup de choses ont changé pour lui...

"C'est ça qui me touche. C'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas inutile, quoi." Son humour et sa passion pour le sport l'ont rendu célèbre sur les réseaux sociaux. Deux ans après, Brut est retourné chez Philousports. Atteint de myopathie, il a un complexe qu'il a voulu surmonter : sa voix. "Je me suis dit : "T'as 49 ans, tu dis à tout le monde de s'assumer comme ils sont, c'est à ton tour maintenant."" Aujourd'hui, il voit ça comme une "libération".

"Un roc"

Depuis quelques semaines, Philousports fait des lives sur Twitch durant lesquels il continue de parler de sa passion pour le sport. Ce jour-là, c'est avec Mohamed Bouhafsi de RMC qu'il s'est entretenu et ce ne fut pas sans émotions : "Philou, c'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, qui a montré que les handicaps, que les difficultés n'étaient pas un obstacle. Philou, c'est une force de conviction, c'est une force de la nature et c'est aussi un roc." Une déclaration qui n'a pas manqué d'émouvoir la mascotte des réseaux sociaux. "On va passer à autre chose, j'en ai marre de chialer !", s'est-il empressé de répondre.