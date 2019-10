VIDEO. En Californie, une ferme métamorphosée en harmonie avec la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Californie, John et Molly se sont lancés le défi de transformer 80 hectares de terres dévastées et abandonnées en une ferme verdoyante en harmonie avec la nature... À leur arrivée sur place, la ferme est "délabrée". "À l’époque, on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était en mauvais état", se souvient John.

Par exemple, les vergers n'avaient aucune couverture végétale et il n'y avait, en guise de sol, qu'une terre blanche semblable à du sable. John et Molly ont donc été contraints de composer avec ce sol "dans lequel il n'y avait plus aucune vie". Leur objectif : rétablir un écosystème et intégrer la ferme dans cet écosystème. "Nous souhaitions utiliser la nature pour résoudre les problèmes agricoles", poursuit John.

Faire face aux obstacles

Pour régénérer les sols, John et Molly ont misé sur le compost, la revégétalisation et les animaux. Poules, vaches, canards, cochons, moutons, espèces sauvages... Chaque animal a son rôle à jouer. "On avait ouvert la boîte de Pandore", se réjouit John. Mais malgré leurs nombreux efforts, ils ont dû faire face à une invasion d'escargots et de géomys. "Ils mangeaient les racines des citronniers et d'autres arbres et en même temps, on avait les escargots qui détruisaient les feuilles des citronniers, empêchant la photosynthèse et donc la production de fruits", précise John.

Faire de l'obstacle un allier

Pour venir à bout de ce problème, John et Molly ont posé cartes sur table et ont fait un inventaire de chaque problème pour trouver des solutions que pouvait leur offrir la nature. "Quand on commence à se créer un catalogue de tous ces problèmes et des raisons pour lesquelles ils existent, vous commencez à voir les connexions qui les relient, qui permettent de tout rassembler et de rétablir un équilibre", développe John.

Après 8 ans d'exploitation, la ferme produit de façon biologique des œufs, de la viande, du miel, des fruits et des légumes. Mais plus considérable encore : le domaine est désormais totalement recouvert par la végétation et la faune est revenue en abondance.