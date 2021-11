Emploi : aide à domicile, un métier en crise

Le métier d'aide à domicile traverse une crise sans précédent. Les candidats à cet emploi se font de plus en plus rares. Et pour cause, le métier est très mal rémunéré. Afin d'attirer les candidats, les employeurs tentent le tout pour le tout, en aménageant les horaires, en offrant des primes et en fournissant, même parfois, des véhicules de fonction.



Un métier qui séduit de moins en moins

Rares sont les personnes qui exercent encore ce métier, mais Florence elle, le fait avec passion. Elle a installé une relation de confiance avec la retraitée dont elle s'occupe. "Ce sont des moments d'échange et d'écoute. Parfois, ça dépasse le cadre du travail. C'est un travail d'amour", lance-t-elle. Pour son travail, elle touche un salaire à peine supérieur à 1 300 euros nets par mois. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement promet d'augmenter les salaires et les tarifs de prises en charge.