Eurozapping : des bébés assassinés en Grande-Bretagne, les employeurs abusifs punis en Italie

Une employée de 28 ans de l'hôpital de Chester, en Angleterre, a été arrêtée mardi 3 juillet. Elle est soupçonnée d'avoir tué au moins huit bébés et tenté de mettre fin aux jours de six autres. Des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2016. L'hôpital a alerté la police il y a quelques mois après une augmentation de la mortalité. L'employée suspectée a été incarcérée.

Virage à gauche en Italie. Après un mois de politique anti-migrant à droite, le gouvernement s'attaque désormais au social. Le premier texte du ministre du Travail du Mouvement cinq étoiles Luigi di Maio va encadrer le recours aux CDD et mieux protéger les salariés face aux licenciements abusifs. Autre mesure : pour éviter les délocalisations, les entreprises qui quitteront l'Italie pour s'installer hors de l'UE devront rembourser les subventions qu'elles ont touchées.

Les hôteliers s'émancipent sur le web en Belgique. Un coup de canif dans la suprématie des plateformes de location, c'est ce que prévoit une nouvelle loi belge. Fini la règle qui exige qu'un hôtelier ne puisse pas louer une chambre en direct moins chère. Tant pis si la plateforme rend l'hôtelier moins visible. Le signal est donné pour pousser les clients à trouver leur bonheur ailleurs que chez les intermédiaires.

