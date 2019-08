VIDEO. La Marche pour les droits civiques, un combat qui a changé des millions de vies

"Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve !"

Ces paroles ont résonné dans les cœurs, dans les corps et dans les esprits de millions de personnes. Ce rêve, Martin Luther King l'a fait le 28 août 1963 devant plus de 250 000 personnes à l’issue d’une Marche organisée à Washington.

Au printemps 1963, un leader du mouvement des droits civiques, envisage d'organiser une marche à Washington pour l'emploi des personnes noires. Il s'appelle Asa Philip Randolph. De son côté, Martin Luther King souhaite organiser un rassemblement pour la liberté. Les deux leaders décident donc de s'associer. Ils vont rencontrer le Président John F. Kennedy le 22 juin 1963 pour faire part de leur projet, lequel sera réticent avant de finalement accepter de soutenir le projet. C'est son frère et ministre de la Justice, Robert Kennedy qui était chargé de s'assurer du bon déroulement de la Marche.

Une date significative

La date du 28 août a été choisie en mémoire de la torture et de l'assassinat d'Emmett Till par deux jeunes blancs le 28 août 1955. Officiellement appelée "Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté", elle rassemble 250 000 personnes, dont 80 % d'Africains Américains, devant le Lincoln Memorial. Alors qu'il devait parler 4 minutes, Martin Luther King délivre un discours de 16 minutes et improvise son anaphore "J’ai fait un rêve" devenue célèbre

La Marche sur Washington est considérée comme l'apogée de la lutte pour les droits civiques. Le 3 juillet 1964, en présence de Martin Luther King, le Président Lyndon Johnson signe le Civil Rights Act qui déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe et l'origine nationale.