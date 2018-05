Paris : le nouveau tribunal en rodage

Dans le nord de Paris, on ne voit plus qu’elle. Une majestueuse tour de verre de 38 étages. Chaque jour, près de 8000 personnes doivent s’y rendre. Problème, le nouveau palais de justice ne compte que 80 places de parking. Les usagers s’en plaignent et certains avouent même se mettre "n'importe où". Même la police se gare parfois où elle peut. Un mois après son ouverture, le nouveau palais de justice suscite quelques critiques. Beaucoup saluent un bâtiment ultra moderne et ultra sécurisé. Certains justiciables s’avouent en revanche déboussolés.

Au portique, des badges se montrent défectueux. Et dans les bureaux, l’éclairage fait parfois défaut, avec notamment des détecteurs de mouvements défectueux. Se sont surtout les avocats qui accusent. Sur les réseaux sociaux, certains mettent en cause les boxes vitrées, destinées aux procès en correctionnelle. Selon eux, ces cages de verre sont contraires à la présomption d’innocence, faisant des prévenus des coupables avant d’être jugés.

