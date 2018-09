"Nous vivons un cataclysme planétaire" : 200 personnalités, dont Cotillard et Delon, lancent un appel pour sauver la Terre

Ces personnalités du cinéma, de la musique et de la science veulent interpeller le gouvernement français après la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.

"Il est temps d'être sérieux." Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, 200 personnalités du cinéma, de la musique et de la science lancent, lundi 3 septembre, un appel au gouvernement "quelques jours après la démission de Nicolas Hulot". "Face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement", écrivent les signataires.

"Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants, poursuivent-ils. Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont en situation critique".

Parmi les signataires, on retrouve des acteurs comme Alain Delon ou Marion Cotillard, des astrophysicien comme Aurélien Barrau, des musiciens comme Benjamin Biolay, le climatologue Jean Jouzel ou des artistes comme Anish Kapoor. Des stars internationales, comme Kristen Stewart ou Bradley Cooper, figurent également parmi les signataires, qui avertissent : "Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux."