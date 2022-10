Le Festival de BD de Blois apprend aux enfants à voter et à mieux comprendre la démocratie

FTR

Six classes de primaire du Loir-et-Cher s'initient à la vie démocratique en votant, non pas pour des délégués mais pour des bandes dessinées. C'est l'initiative mise en place par le festival de bande dessinée "BD Boum" de Blois. Une manière d'éduquer ludiquement les plus jeunes d'entres nous au processus d'élection. #IlsOntLaSolution

Dans le Loir-et-Cher, à La Ferté-Imbault, une solution originale a été trouvée pour faire participer les enfants de 9 à 10 ans à l'éducation civique et citoyenne. Mise en place par le festival de bande dessinée BD Boum de Blois, le principe est simple : amener les élèves à élire leur bande dessinée favorite parmi un panel de trois œuvres vues en classe.

Le suivi proposé est complet. Chaque élève d'une des six primaires concernées se voit remettre une carte d'électeur. Une distribution accompagnée d'un cours abordant les notions de votes, d'isoloir, d'urnes ou encore de listes d'émargement. Après cela, les classes sont amenées à exprimer leur choix directement à la mairie pour déposer leurs précieux bulletins. "Cela ressemble à ce que font les adultes, sauf que là, je trouve que c'est moins stressant", confie une petite fille.

Une sensibilisation ludique

C'est un travail attentif que font les élèves. Guidés par leur enseignant, ils décortiquent les pages d'une bande dessinée pour arriver à discerner les éléments qui les attirent. Cela fait partie du processus qui les forme à la citoyenneté de demain. "Ils font cet exercice pédagogique en classe avec les enseignants et à la fin, on valorise ce travail par le vote en mairie", explique un enseignant.

Par son aspect ludique, le projet permet d'ancrer les gestes démocratiques dès le plus jeune âge. "Accompagnés de papa et maman c'est une chose, mais, pour les enfants, le faire soi-même, c'est agir comme des grands", détaille une mère. Une action qui permettrait aux futurs électeurs d'adopter les bons gestes et de les répandre autour d'eux. "Quelque part, on espère qu'ils deviendront plus tard des électeurs et peut-être qu'ils incitent leurs parents à aller voter par la suite", ajoute-t-elle.